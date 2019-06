La familia de Rod Stewart al estilo Kardashian

Enfundado en un traje estrecho y con estampado de leopardo. Así apareció Rod Stewart en el primer concierto de su nueva gira la semana pasada. Fue en Bristol (Inglaterra) y el legendario rockero deleitó a los más de 35.000 fans que agotaron las entradas, tal y como sucederá en los próximos recitales del artista londinense en su país y algunas ciudades más en Europa. Entre esos miles de seguidores, la mayoría rondando los 50 años, estaba Penny Lancaster, presentadora de televisión y su tercera esposa. Tiene 48 años, 26 menos que el intérprete, y nada más arrancar el show con su clásico Maggie May, Sir Rod, como le llama todo el mundo desde que el príncipe Guillermo le nombrara “excelentísimo caballero” en el palacio de Buckingham en 2016, anunció al público que lanzó esa canción “el año en que nació Penny”. Después comentó que ella se encontraba en el recinto y que le había pedido por favor que no dijera tacos, una revelación que concluyó con un “pero ya la he jodido”.

Las críticas al concierto fueron positivas, salvo porque el legendario rockero apareció en escena casi una hora y media tarde. Entre el enfado de muchos, la broma generalizada era que había estado ocupado dando las buenas noches por teléfono a cada uno de sus ocho hijos, de hasta cinco madres distintas y con los que, a pesar de haber llevado una vida con muchas excentricidades, mantiene una relación muy estrecha.

A los 74, la prioridad familiar de Rod Stewart es, además de su esposa Penny, sus dos hijos pequeños fruto de ese matrimonio celebrado en 2007, el tercero para el artista. Son Alastair y Aiden, de 12 y 7 años y, pese a su corta edad, ya han generado sus propios titulares. Su madre desveló hace unos meses que ambos, aunque especialmente el mayor, sufrían acoso escolar y que ella les estaba ayudando a superarlo. Confesó además que muchas de las cosas que les decían a los pequeños en el colegio eran “tonterías sobre su padre”. El propio Stewart contó hace un par de años que al pequeño Aiden le gustaba vestirse de mujer, cosa que el veía como una fase pasajera aunque no le importaría en absoluto si de mayor fuese homosexual o transgénero. “Lo importante es que sea feliz”, concluyó.

ampliar foto Rod Stewart, Penny Lancaster y sus hijos Alastair (izquierda) y Aiden (derecha), en el palacio de Buckingham, en octubre de 2016, cuando el músico fue nombrado Lord. CORDON PRESS

El siguiente en edad es Liam Stewart, de 24 años, el único de los hijos del cantante mayores de edad que no se dedican a la moda o la música. Es jugador de hockey sobre hielo profesional, y su padre posa orgulloso junto a él en los partidos. Liam disfruta de la vida en Estados Unidos, ya que se ha criado entre Los Ángeles, Miami y Las Vegas, y en su cuenta de Instagram muestra la buena relación que tiene con su progenitor y con todos sus hermanos y hermanas.

Sobre todo con Reneé, de 26 y años y, como Liam, fruto del segundo matrimonio de Rod con la modelo Rachel Hunter. La maniquí no lo pasó bien de pequeña pese a las comodidades que ofrece ser hija de una estrella. Ella misma ha contado que ocultaba quién era su padre en el colegio, y que la relación de Rod y Rachel Hunter era muy “salvaje” durante los primeros años de matrimonio. En una entrevista confesó que aunque su padre siempre quiso tener con ella y sus hermanos una relación de amigo, a veces los castigaba dejándoles los excrementos del perro en la almohada si la mascota hacía sus necesidades en la alfombra del salón. Reneé se convirtió en profesora de yoga, una disciplina que le ayudó definitivamente a superar el hecho de ser hija de un famoso. Su padre conoció a su madre en un club nocturno de Los Ángeles y tuvo un flechazo. En aquel momento estaba a punto de comprometerse con otra modelo, Kelly Emberg, con la que ya tenía otra hija, Ruby Stewart, de 31 años.

ampliar foto De izquierda a derecha: Sean Stewart, Kimberly Stewart, Ruby Stewart, Panny Lancaster y Rod Stewart, en 2006. getty images

Ruby empezó como modelo y pronto dio el salto a la música. Desde hace tres años tiene su propio grupo junto a la cantante Alyssa Benagura. Se llaman The Sisterhood Band, un nombre muy familiar, y su estilo es country y folk. Los tres hijos mayores de Rod Stewart fueron los más marcados por los años más locos del cantante. Por un lado están Kimberly y Sean, a los que tuvo con su primera esposa, la modelo Alana Stewart. Kimberly está a punto de cumplir los 40 y es muy popular en Estados Unidos, no solo por haber hecho abuelo a Rod con el actor Benicio del Toro sino también por su gran actividad como socialité en Hollywood. La primera nieta del rocketo, Delilah, ya tiene ocho años y su madre se encarga de que disfrute de la compañía de su abuelo y de sus tíos, y lo comparte con sus seguidores en Instagram. Sean, de 38, el primer varón de la saga, ha sido el que más quebraderos de cabeza le ha traído a su padre. Tuvo muchos problemas con el alcohol y las drogas, y ha sido arrestado y condenado en dos ocasiones.

Una vida que en 2015 aseguraba haber dejado atrás definitivamente, coincidiendo con el estreno de un reality show junto a su familia, parecido al de las Kardashian. En el programa, titulado Stewarts and Hamiltons, aparecía junto a su madre Alana, su hermana Kimberly, y la hermanastra de ambos, Ashley Hamilton, que Alana tuvo junto al actor George Hamilton. Sí, Rod Stewart tuvo un cameo en un episodio para apoyarle. La saga la cierra la mayor de los ocho, y protagonista de la historia más dura en la familia. Rod Stewart tuvo a su primera hija con solo 17 años. Se llama Sarah Streeter, de 55, fue dada en adopción y no supo quién era su padre biológico hasta los dieciocho. Tras años de desencuentros, hoy el cantante ha conseguido que la relación sea cercana y cordial entre ellos, y se ven de vez en cuando. Empastar del todo una familia de todo menos convencional ha sido el gran triunfo personal del cantante. Mientras, continúa con su carrera, una de las más exitosas de la historia. Sigue viajando en su propio jet privado a todas partes, “porque me lo he ganado”, y quiere que le hagan una película biográfica, como las recientemente estrenadas sobre Freddie Mercury y Elton John. A la espera del biopic, su pelazo rubio y su inconfundible voz ronca continúan intactos.