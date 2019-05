Jada Pinkett Smith admite que su ego le vuelve “mala” y “cruel”

Jada Pinkett Smith, la esposa del actor Will Smith, ha tratado el tema del amor y del miedo en las relaciones en su último programa que se emite por Facebook Watch, Red Table Talk, donde comparte micrófono con su madre, Adrienne Banfield-Jones, y su hija Willlow Smith. Con ellas ha mostrado sus emociones, más concretamente las que afloran cuando sale a relucir su ego, su otro yo, ese momento en el que admite que se vuelve una mujer “mala” y “cruel”.

“He hecho algunas cosas muy desagradables a las personas que amo por mi miedo y a causa de mi ego”, confesa Pinkett Smith. “Una vez mi ego entra en acción, empiezan los problemas. Esa Jada, cariño, no es buena”, le dice dirigiéndose directamente a su hija Willow, de 18 años.

Pinkett hace referencia a que esa parte mala sale a relucir, en muchas ocasiones, con su marido, Will Smith. “Recientemente, Will y yo tuvimos una conversación sobre que el amor y el miedo son hermanos. Cada vez que amas a un nivel más profundo, te enfrentas también a la otra cara, que es el miedo”. Sin embargo, la intérprete de películas como El profesor chiflado (1996) o Plan de chicas (2017) asegura que lucha para controlar todo el mal que esto le produce a ella y a los de su alrededor. “He tenido que aprender a ser más abierta, más honesta y más vulnerable. No es simplemente dejar salir a tu ego y ya”.

ampliar foto De izquierda a derecha: Trey Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Will Smith, en el estreno de 'Aladdin', el pasado martes en Los Ángeles. Axelle/Bauer-Griffin FilmMagic

Esta no es la primera vez que la también productora, que nunca se ha caracterizado por ser muy celosa de su vida privada, da detalles de aspectos íntimos y se abre sobre su vida amorosa o su matrimonio con Will Smith, con el que lleva casada 21 años. Hace unos días confesó que en el pasado fue una adicta al porno, algo que causó mucho revuelo entre los seguidores del programa; y en febrero, habló de que su matrimonio se ha visto deteriorado por el paso del tiempo. “Tú, ahora mismo, tienes en tu mente a tu mujer perfecta. Y cuando encuentres a esa mujer, ella será una diosa para ti. Nos enamoramos de la diosa, o del dios que vemos dentro de esa persona, y luego cuando nos encontramos con el ser humano, debemos aprender a amar a esa persona", aconsejó a sus invitados, el rapero Wale y el actor de la serie Jane, The Virgin, Justin Baldoni.

El propio Will Smith ha hablado también en el mismo programa, conducido y producido por su esposa, su suegra y en el que participa su hija, sobre su matrimonio, como cuando el pasado octubre confesó que hizo llorar a su esposa durante 45 días seguidos. “Nunca me sentí peor en nuestro matrimonio. Estaba fracasando miserablemente”, contó entonces.