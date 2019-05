Nuevas industrias que pisan fuerte

La evolución industrial de Castilla y León no está exenta de problemas. Uno de los principales es el de las comunicaciones. Roberto Arias, de Tvitec, resalta que "los aeropuertos de la comunidad autónoma no están operativos, el AVE no llega y las infraestructuras viarias de salida a los puertos son una gran desventaja, como es el caso del Bierzo". La falta de personal especializado es otro gran quebradero de cabeza. Así lo ve Rafael Guerrero, de Queserías Entrepinares, quien afirma que "en este campo es difícil competir con Madrid o Barcelona". Asimismo, echa en falta una colaboración más estrecha entre la multitud de empresas agroalimentarias, "que no se unen para competir". Algo en lo que está completamente de acuerdo el secretario general de CC OO porque "las pymes de este sector tienen un problema de colaboración y de aprovechamiento de sinergias".