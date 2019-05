Lectura ICON recomendada: ‘Territorio Lovecraft’, de Matt Ruff

Territorio Lovecraft

Matt Ruff

(Destino)

¡Hombre, H.P. Lovecraft! Hace que no leía yo ese nombre desde la universidad. ¿Sigue escribiendo? Murió en 1937. Y esto qué es, ¿un revival? Puede verlo así, pero es más bien un ajuste de cuentas. ¿Y eso? Lovecraft, además de famoso por inventar el horror cósmico, lo es también por sus escritos abiertamente racistas. No me diga más: Ruff es negro. Es blanco y autor de una joyita de la ciencia ficción contemporánea, Alcantarillado, gas y electricidad. Los que sí son afroamericanos son los protagonistas de esta novela. ¿Y ese es el chiste? La ironía más bien. Al final Ruff desmuestra que lo que hay que temer no es la ira de dioses primigenios recién despertados, sino la intolerancia y el racismo, que, por lo visto, nunca duermen.

