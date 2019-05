James, el soltero de oro de los Middleton, presenta a su nueva novia

James Middleton ya no está soltero. El hermano pequeño de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, ha hecho pública su relación con Alizee Thevenet, su pareja desde hace unos meses.

El más joven de la familia Middleton (Kate tiene 37 años, Pippa, la mediana, 35; y James acaba de cumplir los 32) ha dado a conocer esta relación a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 126.000 seguidores y en la que sus cinco perros y sus actividades al aire libre siempre son los protagonistas. "Navega lejos conmigo", se lee en el texto que acompaña a la foto en la que se ve un primer plano de Middleton y Thevenet a bordo de un velero, ambos muy sonrientes y con jerseys naranjas a juego.

Los primeros indicios sobre la nueva relación de James llegaron en enero, cuando se le empezó a relacionar con esta joven francesa de 29 años. Las pasadas navidades se les fotografió juntos en la isla caribeña de San Bartolomé, uno de los destinos de vacaciones favoritos de los Middleton, donde compartieron su tiempo con Pippa Middleton y con Carole, la madre de ambos.

Entonces se supo que Thevenet había estudiado en su etapa de instituto y de universidad en Bruselas, y que trabaja como analista en una consultora en Londres, donde vive desde 2012, cuando estudió un máster sobre finanzas en la Universidad de Londres. Además de inglés y de su francés natal, la joven habla español porque vivió en Chile durante una etapa de su vida, como ha contado su padre en alguna entrevista.

En el diario Daily Mail, Jean Gabriel Thevenet contaba a principios de año que estaba "muy feliz" por la relación entre James y su hija, que recibió ese nombre por los vientos Alíseos, ya que su padre es un gran aficionado al surf. "Cruzo los dedos por ellos", aseguraba. "No estoy autorizado a contar cómo se conocieron, a airear sus secretos", explicaba, aunque aseguraba que había visto las fotos de la pareja en la isla y que se les veía "muy contentos". Entonces, otras fuentes aseguraban al diario que la pareja se había conocido cuando tomaban algo en un bar y que llevaban saliendo unos seis meses.

Mientras que Kate Middleton es una figura global y que Pippa Middleton se hizo conocida por su papel de dama de honor en la boda de su hermana mayor, James es el miembro más desconocido del clan. Aunque también tuvo un papel en la boda de Kate con el príncipe Guillermo (fue el único que leyó durante la ceremonia), su vida ha sido mucho más discreta y él mismo, ha explicado, se ha acostumbrado y está "orgulloso de ser ‘el hermanito de…". "Y ellas también están orgullosas de que yo sea quien soy", afirma. Estudió en la Universidad de Edimburgo solo un año de Gestión de Recursos Ambientales, y en 2007 fundó una empresa de repostería casera que cerró en 2015.

James salió desde 2013 y durante casi cinco años con la actriz Donna Air. Tras superar varias crisis, su relación se rompió definitivamente en febrero de 2018. A principios de este año y en una carta abierta publicada en el Daily Mail, James Middleton contaba que había pasado por una fuerte depresión durante los últimos meses que le había hecho incluso pensar en el suicidio. "Durante días me arrastré. Iba al trabajo, luego solo miraba con ojos vidriosos a la pantalla de mi ordenador, deseando ver pasar las horas para poder volver a casa", escribía James. "La inercia debilitante me atrapó. No podía ni responder al mensaje más simple", contaba, asegurando que él mismo sabía que estaba "bendecido" y que tenía "una vida privilegiada": "Pero eso no me hizo inmune a la depresión. Es difícil describilo. No es meramente la tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente".