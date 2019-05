El actor Jude Law contrae matrimonio por sorpresa en Londres con una psicóloga

Eterno galán y seductor de manual, Jude Law (46 años) parece haber encontrado de nuevo la estabilidad sentimental junto a la psicóloga Phillipa Coan. Cuando todo el mundo esperaba una boda en un castillo de Francia con Rafferty, uno de los cinco hijos del actor, como padrino, la pareja ha sorprendido con una ceremonia íntima y de bajo perfil que se ha celebrado este jueves en el centro de Londres.

El protagonista de Sherlock Holmes y Phillipa, de 32 años, llegaron a la ceremonia civil a las 11.40, según publica el diario británico The Sun, en un Range Rover. El enlace se ha celebrado en el Old Marylebone Town Hall y los contrayentes vestían de forma original: Phillipa con un vestido corto en color marfil y un tocado haciendo juego, y el actor con un traje azul, tocado con sombrero y zapatos de gamuza azul claro.

Law ayudó a su futura esposa a bajar del coche que conducía un chófer y subieron juntos de la mano los escalones del edificio donde se ha celebrado el enlace. Una ceremonia a la que solo han asistido los familiares más cercanos de los contrayentes y en las que no se ha podido ver ningún rostro conocido de los muchos amigos de Hollywood que frecuenta el flamante esposo. Durante una hora aproximadamente permanecieron dentro del edificio, para salir después, ya con sus alianzas en sus respectivas manos, y volver al vehículo que les esperaba sin detenerse a posar para los medios británicos que se habían enterado de su boda y les esperaban a las puertas.

Jude law estuvo casado con Sadie Frost, con quien tuvo tres hijos, Rafferty, de 22 años, Iris, de 15 y Rudi de 13. Un matrimonio al que Frost aportó otro hijo, Sadie Finlay, de 24 años. Después mantuvo una larga relación de ida y vuelta con la actriz Siena Miller con quien rompió después de que se conociera el romance que tenía con la niñera de los hijos del actor. Aunque la pareja se dio una segunda oportunidad, terminaron por separarse definitivamente y fue entonces cuando Law comenzó una nueva relación la la modelo Samantha Burke, con quien tiene otra hija, Sophia, que en la actualidad tiene nueve años. Tiempo después empezó su relación con quien hoy es su mujer, Phillipa Coan, pero su noviazgo también tuvo un período de pausa durante el cual Jude Law tuvo otra hijo con Catherine Harding.

Desde hace unos meses el seductor Law parecía entregado a su amor por la psicóloga y no evitaba repetir a quien quisiera escucharle que con ella ha encontrado "el amor y a paz" que no había tenido antes en sus otras relaciones de pareja. Este jueves ha llegado por sorpresa la ceremonia que confirma que su relación va en serio, y como testigos la pareja ha decidido tener solo a su familia. Su fama le ha hecho perder el anonimato pero en las entrevistas que ha concedido en los últimos años se ha mostrado más sereno y equilibrado que nunca: "Me siento más maduro. Todo el mundo se siente capacitado para tener una opinión sobre mí pero yo debe centrarme en el otro yo y en el mundo en el que vivo con mi familia". Las fiestas y grandes celebraciones parecen quedar para otro momento y su montaña rusa sentimental entra en un momento de equilibrio.