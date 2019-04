El estilista español de Madonna desvela cómo la vistió para su último vídeo

"¿Podría hacerse mejor?". Después de casi 40 años de carrera, Madonna sigue sin conformarse. Buscando la excelencia desesperadamente, la reina el pop no se cansó de repetir la pregunta mientras grababa el videoclip que ilustra Medellín, ese medio tiempo reguetonero adelanto de su próximo álbum. ¿Inseguridad a estas alturas del concierto? "Es puro perfeccionismo. Jamás había trabajado con alguien tan exigente". Palabra de Miguel Cervera, el estilista español que ha vestido la tonada.

Un mes para definir el proyecto, una semana de selección final y dos días de rodaje (en Portugal, aunque se pretenda Colombia) resumen el proceso creativo de una historia que se cuenta en poco más de seis minutos. "Tenía muy claro lo que quería decir. Sus referencias son las de siempre: el poder femenino, la religión, el sexo... Pero, esta vez, la idea era expresarlas con un vestuario que fuera más allá de la moda", continúa Cervera. "El estilo es pictórico, con Frida Kahlo y Dora Maar como inspiración".

El estilista llegó a Medellín a través de su colega Ibrahim Kamara. Nacido en Sierra Leona y formado en la escuela de diseño Saint Martins de Londres, el editor de moda de la revista i-D es la actual apuesta de Madonna en asuntos de imagen. Colaborador de Stella McCartney, Burberry y Dior, él se ha encargado de la dirección artística del videoclip, pero fue Cervera quien asumió la supervisión y estuvo al pie del cañón durante una grabación que califica "de infarto".

ampliar foto Madonna, vestida de Erdem, con Maluma en el vídeo de 'Medellín'.

"Por mucho que en una gran producción de este tipo todo parezca controlado, siempre surgen imprevistos", cuenta. Gracias a uno de esos renuncios entró en escena la bata de satén con plumas de la colección primavera/verano 2018 de Palomo Spain: "Para la escena del baile con el caballo se había elegido un vestido lencero que, al final, no le convenció. En cuanto sugerí el Palomo, aceptó sin dudarlo".

Apenas unas horas después del lanzamiento del vídeo, este miércoles, el diseñador cordobés ya se hacía eco de su nueva pica en el Flandes de la celebridad vía redes sociales. También le faltó tiempo a Ana Locking: suya es la capa negra con volantes, del pasado otoño/invierno, que luce Maluma como jinete enmascarado. El 'sex-symbol' colombiano aportó al equipo su estilista de cabecera, Julián Ríos, que eligió para él piezas más ad hoc de Dolce & Gabbana y DSquared2.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PALOMO SPAIN (@palomospain) el 25 Abr, 2019 a las 3:56 PDT

Aunque los protagonistas de la función son el dramático vestido azul de Erdem, en la inevitable escena de cama, y el traje de novia del banquete de boda, una prenda antigua. "Me sorprendió descubrir que Madonna, a la que siempre asociamos a grandes firmas, tirara tanto de vintage. Recorrí varias tiendas de Madrid para vestir como quería a los bailarines, que también llevan ropa de María Escoté", dice el estilista, que reconoce la influencia del extravagante caos mágico impuesto por el Gucci de Alessandro Michele en la estética de Medellín.

Sus habituales zapatos de Miu Miu y distintos accesorios customizados, como el sombrero vaquero con velo, redondean la jugada estilística. ¿Caprichos de diva? Al contrario, asegura Cervera, curtido en crear la imagen de estrellas para películas (La piel que habito, Contratiempo) y campañas publicitarias (con Cate Blanchett, Cristiano Ronaldo o Rossy de Palma): "No se me ha caído el mito. En el trato resulta de una amabilidad pasmosa. Cariñosa, incluso. Lo que no quita que también haga sentir quién está al mando".

Madonna, vestida de novia, con sombrero y velo, en 'Medellín'. YOUTUBE

Para el caso, a esta Madame X aún le quedan cartuchos estilísticos por quemar (el álbum se edita el 14 de junio). Lo único que parece definido de la nueva encarnación de Madonna es ese parche pirata que, en realidad, forma parte de su simbólica iconografía desde aquella no menos enigmática Dita Parlo de Erotica, en 1992, y que vimos por última vez en 2015, en el vídeo de Living for Love. Ojo al parche, pues.