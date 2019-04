Los hijos de Michael Jackson investigan a las dos supuestas víctimas de abuso de su padre

Los hijos de Michael Jackson están investigando a Wade Robson y James Safechuck, las dos supuestas víctimas que acusan al cantante de haber abusado sexualmente de ellos “cientos de veces” en el documental Leaving Neverland de HBO. Según informa Page Six, Prince, de 22 años, Paris, de 21, y Prince Michael Jackson II, más conocido como Blanket, de 17, están preparando una demanda por fraude, angustia emocional, calumnias y tergiversación contra estos dos hombres.

Los herederos de Jackson, además, intentan averiguar si Robson y Safechuck recibieron alguna retribución económica por su participación en el documental, aunque según aseguró en varias entrevistas el director de la cinta, Dan Reed, ninguno había sido compensado económicamente.

Poco antes de hacerse público el documental, Robson creó una cuenta de donaciones para la prevención del abuso infantil. La llamó Fondo de la Familia Robson pero a raíz de la emisión de la cinta en HBO, Robson y su esposa, Amanda, fueron acusados de capitalizar la popularidad del documental, pues inicialmente no estaba claro a dónde irían las donaciones. Como informó entonces The Blast, la cuenta solidaria pasó a llamarse Fondo Robson para la Curación y Prevención del Abuso Infantil, y la página mostraba una donación personal del propio Robson de 10.000 dólares.

ampliar foto Michael Jackson rodeado de fans en su rancho de Neverland, en 1995. Mark J. Terrill AP

Desde Page Six aseguran que con estas investigaciones, los hijos del rey del pop no están buscando dinero, pero quieren que Robson y Safechuk acepten la “responsabilidad” y se “disculpen”. De hecho, según la misma publicación, cualquier dinero que ganen con esto será entregado a la caridad. “Los tres jóvenes dicen que lo único que quieren es preservar el legado musical de su padre. Sienten que el documental fue parcial y que los dos protagonistas han hecho numerosas afirmaciones que no son ciertas. En cuanto a las acusaciones, creen que, según su propia investigación y otras fuentes de noticias, el dinero recaudado por los dos hombres y quizás otros no ha ido a una organización benéfica ni a promover nada positivo. Quieren respuestas formales sobre el tema de ‘la caridad del señor Robson y sus donaciones”, dijo un representante de los hermanos Jackson. “Los Jacksons usan sus plataformas para ayudar a otros y quieren respuestas", concluyó.

Los dos protagonistas del documental son rostros conocidos en la nebulosa historia de abusos que envuelve la figura de la mega estrella. James Safechuck, que coincidió con el cantante en un anuncio de Pepsi, lo defendió a los 17 años ante la justicia, cuando se le acusó de haber abusado sexualmente de un niño de 13. Para ese mismo caso, los abogados del artista produjeron un vídeo que difundió CNN con testimonios de niños que frecuentaban Neverland, ese universo soñado que construyó Michael Jackson al sur de California. Una de las voces era Wade Robson, quien describió las “inofensivas fiestas en pijama” en el rancho. En enero de 1994 el cantante llegó a un acuerdo financiero por 23 millones de dólares con la familia denunciante y en septiembre se cerró la investigación criminal.

Jackson, quien murió en 2009, negó todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada cuando estaba vivo. Fue acusado penalmente de abusar de niños, pero fue absuelto después de un juicio en 2005.