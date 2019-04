La ruta para descubrir Barcelona en coche

Estamos tan preocupados por llegar a un destino -siempre con prisas, siempre intentando ser puntual-, que nos hemos olvidado de que el trayecto también es importante, y que no hay que irse muy lejos para sentirse realizado. La ciudad está en constante cambio y siempre hay un sitio nuevo por el que perderse: una exposición de moda, un nuevo restaurante, ese lugar que siempre te recomiendan pero nunca sacas tiempo... Por eso, hemos elaborado una guía urbana para que redescubras Barcelona. Pero no de cualquier forma, sino a bordo del nuevo Range Rover Evoque. El nuevo SUV de la marca inglesa tiene la robustez y el dinamismo de un Range Rover y un diseño compacto ideal para moverse por la ciudad.

Arranca el día con un buen café. Seamos sinceros: la mejor forma para reconciliarse con la ciudad (y un poco con la vida) es despertando con un buen café. La Ciudad Condal esconde los locales más especiales para disfrutar del desayuno. La Granja Petitbo (Paseo de Sant Joan, 82) es uno de ellos. Una antigüa vaquería del siglo XX reconvertida en un espacio acogedor con grandes ventanales, sofás de cuero y tartas caseras para mejorar la experiencia. Tampoco Mecànic (Carrer de Verntallant) es una cafetería corriente. Conserva la estética del viejo garaje en el que se asentó, e incluso alguna que otra moto de exposición; pero en este espacio de Gracia tanto sirven café de autor, como acogen exposiciones o libros de fotografía. No podrás aparcar en él, pero tampoco te costará hacerlo en el nuevo Range Evoque. Más allá de su aspecto compacto y deportivo, que se adapta a los espacios con facilidad, tiene un retrovisor interior ClearSight. Una tecnología que permite una visión clara y sin obstáculos de todo lo que sucede detrás del vehículo.

Descubre un artista nuevo. Decía Max Beckmann que hacía falta una alteración individual para mostrar toda la realidad física. Y aunque el pintor se refería a sus inquietantes y amorfos personajes, deberíamos aplicar la frase a cualquier momento de nuestra vida. Para entenderlo mejor CaixaForum Barcelona acoge hasta el 26 de mayo la exposición Figuras del exilio del alemán. Por otro lado, la fundació Joan Miró recupera los bocetos y dibujos de la arquitecta moderna Lina Bo Bardi, otra forma de ver la arquitectura ahora que todo es tecnológico. De camino, tampoco te olvides de disfrutar del paisaje urbano de Barcelona y todos esos edificios que, por prisas o costumbre, ignoramos a veces. Las líneas limpias y elegantes del nuevo Range Rover Evoque y su techo panorámico permiten una mejor visión del exterior e inundan el interior de luz natural.

Renueva el armario. Aunque el tiempo es imprevisible y las estaciones son cada vez más difusas, este mes invita a cambiar de vestuario y estrenar ropa más fresca. El Born ha cambiado mucho con los años, pero sigue albergando esa esencia medieval y las tiendas más fashionistas de la capital. Basta con darse una vuelta por Blow by le Swing (Bonaire, 6) para encontrar tesoros vintage de Dior, Chanel o Moschino. No muy lejos de allí, la concep-store Wer-Haus (Carrer d'Aragó, 287) también merece una visita. Un espacio de techos altos y rollo industrial, diseñado por LaBoqueria, en el que encontrar desde las zapas más exclusivas y las marcas urbanas del momento: de 032C a Heron Preston. Compra con sensatez pero sin miedo. En el nuevo Evoque, gracias a su amplio maletero, todo tiene cabida.

Disfruta del aire libre sin salir de la ciudad. Si algo tiene Barcelona son los mejores parques para desconectar del mundo. El laberinto Horta es el más antiguo que se conserva y, para qué engañarnos, uno de los más bonitos. También El parque de Cervantes es otra de esas joyas poco conocidas, con un colección de rosales (10.000 de unas 2.000 especies) impresionante. Aprovecha para disfrutar del aire fresco o hacer un picnic con los amigos. Tampoco te sientas culpable por coger el coche. El nuevo Evoque es sinónimo de sostenibilidad. Su gama de motores Ingenium ha sido diseñada para ofrecer una combustión limpia y eficiente. Por ejemplo, el sistema híbrido MHEV recoge y almacena energía durante la desaceleración para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO 2 .

Reconcíliate con la gastronomía típica. No hay nada más clásico en Barcelona que unas buenas bravas y no hay mejor guía que la cuenta de Instagram @bravasbarcelona para saborear las mejores de la ciudad. Las de Senyor Vermut (c/ Provença, 85) están en el número 1 del crítico gastronómico: cortadas en cubos, con un poquito de pimentón y alioli casero. En La niña de mis ojos (c/ Laforja, 83) las sirven en versión gourmet: un hojaldre a base de patatas con pegotes de salsa brava escarlata. Sea como fuere, con el sistema InControl del nuevo Range Rover Evoque, una tecnología diseñada para mejorar la conectividad y entretenimiento de los pasajeros, podrás consultar dónde sirven las mejores según te pille por el camino.

Piérdete por algún pueblo con encanto. Es cierto, Barcelona es una de las ciudad más amenazadas por el turismo; pero no hay que recorrer muchos kilómetros para descubir las villas costeras y los pueblos medievales más auténticos y desconocidos de Cataluña. Sobre el río Ebro se refleja Miravet, un pueblo medieval coronado por un castillo templario del Siglo XII. Los turistas tampoco han llegado a Beget, un enclave de montaña con calles empedradas y una preciosa iglesia románica. Perfecto para llenarse de aire puro. Y recuerda, disfruta del camino. La comodidad es sinónimo del nuevo SUV de Land Rover: cuenta con un nuevo diseño de asientos de piel, con sistema de refrigeración y masaje; los huecos de las puertas delanteras tienen la capacidad suficiente para tener todo a mano, desde el agua al tentempié; y con el sistema de sonido Meridian esa lista de reproducción que has creado para el viaje sonará mejor que nunca. Olvídate también del tiempo. Si se hace tarde y anochece, los faros Matrix Led se adaptan para conseguir mayor visibilidad y una conducción segura.

