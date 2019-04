Salma Hayek, Miguel Bosé y otras estrellas lamentan el incendio de Notre Dame

El gravísimo incendio que sufre la catedral de Notre Dame de París, símbolo de la cultura europea, desde este lunes ha conmocionado al mundo entero. Actores, cantantes, políticos y estrellas tanto francesas como internacionales han lamentado en sus redes sociales el incidente. Alejandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal, David Guetta, Marion Cotillard o Cher son algunas de estas celebridades que han mostrado su dolor compartiendo con sus miles de seguidores mensajes e imágenes de la catedral. "Como tantas otras personas estoy en shock y tengo una gran tristeza al ver a la hermosa Notre Dame envuelta en el humo. Te quiero París", ha escrito la actriz Salma Hayek antes de hacerse público que su marido, el magnate Francois-Henri Pinault, donará 100 millones de euros para la reconstrucción de la catedral.

La presentadora española y esposa de Iker Casillas, Sara Carbonero, ha compartido una imagen más privada de una de sus últimas visitas a París y ha escrito: "Casi seis años de esta foto. Estaba embarazada de siete meses. Prefiero recordarte así". "Desolado. Qué catástrofe. La cultura, el arte, siglos de belleza... Notre Dame...Mi móvil está lleno de fotos de mil paseos, con amigos, solo, desde la isla o desde la ventana de Shakespeare & co. Ahora la veo arder y lloro. Qué dolor. Los que me conocen saben cuánto me gustas, París", ha escrito en su Instagram el periodista Màxim Huerta, gran amante de la capital francesa.

Ver esta publicación en Instagram Sin palabras... 💔 Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 15 Abr, 2019 a las 12:55 PDT

Lloro porque hoy es un día triste para el arte, la historia, la arquitectura, para la perfección creada por el hombre…Notre Dame está sufriendo el peor de sus enemigos...😔 #Paris ❤️ 🙏🏻 #NotreDame pic.twitter.com/rXYZG3iqJc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 15 de abril de 2019

El pueblo francés la reconstruirá, la levantará sin duda de nuevo. Y estaremos ahí, el mundo entero está y estará con Francia. La catedral de Notre Dame resurgirá de sus cenizas. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 15 de abril de 2019

El incendio de Notre Dame es una catástrofe para Francia. Y lo es para España y para Europa. Las llamas arrasan 850 años de historia, de arquitectura, de pintura, de escultura. Será difícil olvidarlo. Francia puede contar con nosotros para recuperar la grandeza de su patrimonio. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de abril de 2019

Ver esta publicación en Instagram Triste 😢😢😢😢❤️PARIS Una publicación compartida de David Guetta (@davidguetta) el 15 Abr, 2019 a las 4:24 PDT