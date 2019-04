Las procesiones en Burgos no han comenzado demasiado bien. Este Domingo de Ramos, la agrupación religiosa de la iglesia de San Gil Abad, quiso celebrar su 75 aniversario sacando al Cristo de las Gotas en vertical, encima de un trono en andas. Es el primer año que lo hacían así; lo habitual era colocarlo en horizontal. Al levantar la talla, el Cristo no se tuvo en pie y se cayó provocando su brazo roto, la cruz partida y la corona hecha espinas. Los cofrades intentaron salvarlo pero fue imposible. El accidente provocó heridas leves en algunos nazarenos y un gran pesar en todos los que llevaban tanto tiempo esperando su salida en procesión. Sin embargo, esto no frenó la causa. La hermandad siguió adelante, a pesar de que la imagen estuviera rota.