Miguel Bosé alimenta su crítica a Bachelet con un vídeo en el que la busca en su hotel de México

Vídeo publicado por Miguel Bosé que muestra al cantante buscado a Michelle Bachelet en México. Twitter

Miguel Bosé sigue alimentando su polémica con Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Bosé no para de reclamar en público y a través de Twitter que Bachelet acuda a Venezuela. La serie de tuits con un toque irónico de la pasada semana, difundidos con el hashtag #BacheletDóndeEstás, subió este lunes de tono: Bosé publicó un vídeo en el que dice que está buscando a la expresidenta de Chile en Ciudad de México. Y en su búsqueda llega hasta la recepción del hotel, donde pregunta por ella sin lograr encontrarla.

Bachelet se encuentra de visita oficial en México desde el 5 de abril invitada por el Gobierno mexicano. En su visita, entre otros objetivos, se incluye la firma de varios convenios sobre formación en derechos humanos y apoyo a investigaciones en ese terreno. En el último video publicado por Bosé se ve al cantante viajando en un coche por las calles de Ciudad de México. "Me he enterado de cuál es su hotel y voy hacia allá", dice. Efectivamente, las imágenes muestran al cantante preguntando por "la señora Bachelet" en la recepción del Hilton. El recepcionista atiende a Bosé y llama a la habitación de la expresidenta de Chile, pero no consigue localizarla.

La persecución de Bosé a Bachelet para que intervenga en Venezuela comenzó el pasado febrero. "Mueve tus nalgas aquí y haz valer la autoridad que tienes, o si no, para esto no sirves, fuera Michelle", dijo en un concierto benéfico. Posteriormente, calificó a la alta comisionada de \cobarde" y "cómplice". Por ello tuvo que pedir perdón a la expresidenta y al pueblo chileno.

La pasada semana se sucedieron los mensajes en Twitter criticando la ausencia de Bachelet en la crisis venezolana. En uno de ellos aparece Bosé en una habitación a oscuras; prende una vela y susurra: "Michelle, Michelle...". Está haciendo referencia al apagón que vive Venezuela desde hace casi un mes, pero por si quedaba alguna duda, añade: "No está. Se fue...- Pa Caracas? -Noooo!!!! Pa México!!! -A qué, si pa dónde tié que ir es pa Caracas!!! - Pues no lo sé. #BacheletDóndeEstás". En otro simula despertarse de una pesadilla: "Me está quitando el sueño. No va a Caracas. Me han dicho", escribe junto al vídeo.

El propio Bose ha explicado los motivos que le llevan a comportarse así en un tuit publicado este martes. "El día que no provoques quédate en casa. Nunca he sido anónimo".