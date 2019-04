6

Esta postura fue el final de un trayecto de años. Habían buscado remedios pero, a falta de apoyos familiares (no tenían hijos ni padres), sus intentos con la Administración fracasaron. "Estuvimos nueve años en lista de espera para una residencia" que no llegó, contó Ángel Hernández en octubre. Como ella empeoró, decidieron probar con una ayuda domiciliaria (la ley de la dependencia no permite recibir dos prestaciones). De eso hace ya hace un año. Este miércoles, Ángel Hernández afirmó haberle suministrado a su mujer una sustancia para provocarle la muerte porque se encontraba en fase terminal.