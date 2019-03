Pablo Iglesias desvela que no esperaba volver a ser padre tan pronto

Recién incorporado a la vida política, Pablo Iglesias ha vuelto a El Hormiguero. El candidato de Unidas Podemos habló en la noche del martes de política, pero también de su vida como padre. Contó que el primer sorprendido por el nuevo embarazo de su pareja, Irene Montero, había sido él: “Claro que es buscado, pero lo sorprendente es que a la primera intentona haya sucedido”, dijo entre risas. El político no ocultó su felicidad con esta nueva noticia y habló de cómo le ha cambiado crear una familia: “Cuando te conviertes en padre, tu vida cambia para siempre" .

También habló de sus mellizos, Leo y Manuel, quienes nacieron de manera prematura el pasado julio, tres meses antes de lo esperado. “Son muy guapos y muy lindos, por suerte no han salido a mí”, bromeó el líder de Podemos. Y admitió que tanto él como su “compañera” eran muy afortunados, ya que por las noches se portan bastante bien. "Son muy buenos".

Pablo Motos también le preguntó por su chalet: "No me arrepiento de haberme mudado a Galapagar. Yo era muy feliz viviendo en Vallecas, pero las circunstancias cambian. Yo pago la hipoteca de esa casa. Tengo dos carreras. Nadie me ha regalado nada”. “Si lo más fuerte que tienen contra nosotros es que hayamos comprado una casa, no lo estaremos haciendo tan mal”, sentenció.

Irene Montero, número dos de Podemos, anunció el pasado día 13 en su cuenta Instagram que está embarazada de una niña. “Leo y Manuel van a tener una hermana. Estamos bien, felices y preparadas para cuidarnos mucho y a la vez dar lo mejor de nosotras en estos meses decisivos”, escribió la dirigente. Será el tercer hijo de Montero y Pablo Iglesias que en julio de 2018 tuvieron mellizos.

Montero e Iglesias se retiraron de la política para cuidar de sus hijos que estuvieron ingresados hasta octubre. El líder de Podemos disfrutó entonces del permiso de paternidad obligatorio de cuatro semanas y se reincorporó a su escaño en el Congreso. Montero continuó de baja hasta enero cuando se reincorporó a su trabajo tras seis meses al cuidado de sus hijos. Unos días antes, en Navidad, Iglesias comenzó su segundo permiso, hasta el pasado 23 de marzo, que volvió a la primera línea.