El regreso de Nena Daconte tras su desintoxicación vital y musical

Han sido casi seis años de un retiro obligado, pues los excesos y su miedo escénico hicieron que Mai Meneses, la única componente del grupo Nena Daconte, necesitara parar. Llegó casi a odiar la música, que había sido su vida y su trabajo la última década y, de hecho, estuvo tres años sin escuchar canciones. Ni siquiera componía, la gran terapia para muchos artistas. Desapareció de las listas musicales y de España. Se fue a Dallas junto a su marido y sus dos hijos. Ahora regresa y lo hace en toda su esencia. “Pensé que la retirada era definitiva, pero hace año y medio recuperé las ganas y volví a componer. Sin ningún propósito, hasta que surgió el disco”, cuenta por teléfono a EL PAÍS con su característica voz aniñada y dulce.

“La suerte ha tenido un papel fundamental en mi vida, aunque no siempre ha sido buena. Es la fuerza que te va acercando a tu destino y la que me ha hecho seguir”, reflexiona sobre el título del que es el quinto trabajo de su carrera: suerte… Así, en minúscula, por respeto a la palabra; y con puntos suspensivos, a la espera de saber cómo responde esta vez. Meneses, de 41 años, se toma su regreso con “calma y mucha madurez,” algo que ha adquirido estos años. Ser madre la ha ayudado, pero sobre todo ha aprendido a ver las cosas con otra perspectiva: “Cuando me enfrento a un folio en blanco medito las cosas más que antes”.

Ha necesitado terapia y mucha meditación para poder coger de nuevo las riendas de su vida. Aprender a quererse a sí misma y a enfrentarse a los miedos que un día la paralizaron. Más que pena, dice, lo que sintió fue "rabia por no haber sabido gestionar todo bien". “Sentía que había perdido el control de todo lo que pasaba a mi alrededor. Ahora no tengo la presión de antes ni de que la gente espere de mí algo que no sé si voy a poder dárselo”. Prueba de ello es que ha dejado atrás su trabajo con la discográfica Universal para volver a sus inicios, cuando se autogestionaba y se autoproducía. Ha recuperado al equipo pequeño de entonces y con la ayuda del productor Paco Salazar ha lanzado un disco de solo siete canciones.

La que fue la primera expulsada de la segunda edición de Operación Triunfo e intérprete de grandes éxitos como Tenía tanto que darte o En qué estrella estará —que fue banda sonora para la Vuelta Ciclista de 2006— asegura que el anonimato recuperado con su salida de escena le ha venido bien. Emocional y profesionalmente. “Fue agridulce. Conseguí mi sueño que era vivir de la música, pero la tranquilidad que he tenido de volver a ser yo también ha sido muy positivo”. Mientras componía sin intención, Meneses probó con otras actividades creativas como el interiorismo y los relatos cortos. “La artista que llevo dentro se ha desarrollado de otra manera”, cuenta feliz por haber descubierto otras pasiones.

Su traslado a Dallas surgió por una oportunidad laboral de su marido, Eduardo Baeza, abogado y consultor político que fue responsable de la estrategia en redes de Mariano Rajoy en la campaña electoral de 2011. La política no es un tema vetado en su casa, aunque reconoce que no es lo que más le interesa. Meneses creyó que salir de España era bueno como experiencia y para perfeccionar su inglés. En Dallas sus más fieles seguidores son sus dos hijos, dos niños de seis y cuatro años. “Les gusta mucho la música y ya les estoy explicando que mamá es cantante. Les pongo mis canciones y les gusta”. Todavía no hay fecha para futuros conciertos, aunque septiembre está marcado en su calendario para regresar a Madrid. “Tengo que meditar si quiero hacer gira o no. Pero por ahora no me subiré a un escenario con miles de personas. Prefiero un público más íntimo”.

Un público que, para su tranquilidad, podrá volver a escuchar las canciones más conocidas de Nena Daconte, pues según explica, además del nuevo disco, cantará también los temas de siempre, eso sí, versionados y con nuevos ajustes. Sabe que son su seña de identidad. Aunque ahora con los pies en el suelo, Mai Meneses asegura que todavía queda mucho de aquella joven de 25 años que se dio a conocer en un programa de talentos y que se convirtió en uno de los nombres españoles más populares de la escena del pop. "Antes era más ingenua, pero el entusiasmo no lo he perdido. Y la ilusión tampoco. Sigo amando la música, pero ahora es un amor más maduro".