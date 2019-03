Una apuesta por las renovables bajo el sol que más calienta

En cuanto a los parques eólicos, la región extremeña tiene únicamente ejemplos testimoniales. Hace pocos días entraba a funcionar, parcialmente, el primer parque eólico de la región, en la ciudad de Plasencia, con una inversión de 40 millones de euros encabezada por Naturgy.

Se trata de un parque de 15 aerogeneradores con una potencia instalada de 40 megavatios, de los que algunos han entrado ya en funcionamiento y otros están en pruebas. Además, se plantea la continuidad de dicho parque con 15 aerogeneradores más y una nueva planta fotovoltaica; para ello ya ha iniciado contactos tanto con el Ayuntamiento local como con los responsables regionales.

Y es que la energía eólica, a diferencia de la solar, no tiene la misma facilidad de implantación en la región. Solo el norte de Extremadura tiene las posibilidades que requieren estos aerogeneradores, según destacaba hace pocas fechas el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región. De la misma manera, el presidente de Agenex manifestaba que Extremadura "no es de las mejores en potencial eólico" aunque sí que "tiene zonas que son interesantes, pero no tienen los mejores números de producción en relación con otras zonas a nivel nacional".

Eso ha hecho que Extremadura no sea una de las pioneras en este tipo de energía, aunque "también es bueno" que comiencen a instalarse ya que es "es una tecnología importante, porque además tenemos que tener en cuenta que los días donde no hay sol y sobre todo por la noche esta energía sí produce, por lo que se complementa perfectamente con las tecnologías solares".