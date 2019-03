4

"Pregúntale a tu madre"

O a cualquiera de estas mujeres que han dado tantas respuestas. Para padres feministas, o simplemente amantes de las cosas bellas está pensado este regalo, el juego Who is she?, una versión actualizada del mítico ¿Quién es quién? que explora y saca a luz a mujeres maravillosas de la historia. Detrás del fondo está una forma igual de atractiva, un diseño de la artista Zuzia Kozeska-Girard con retratos en acuarela sobre madera abedul báltico, y una historia bonita (se llevó a cabo gracias a una campaña de crowfunding). Tendrás que darle a papá un vale, porque solo está disponible a partir de junio (y en inglés). 75 euros. La espera merece la pena.