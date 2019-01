El escalofriante vídeo del atropello de Dani Rovira en bicicleta

El actor Dani Rovira, 38 años y sus compañeros de ruta ciclista pueden afirmar que la suerte estaba de su parte cuando inexplicablemente fueron arrollados por un vehículo mientras pedaleaban por una carretera francesa en un reto solidario que se estaba grabando como parte de un documental para visibilizar la enfermedad del síndrome de Rett. Ayer el intérprete de Ocho apellidos vascos y Súperlópez, subió el impactante vídeo a su cuenta de Instagram y viendo las imágenes resulta increíble que él y el entrenador Martín Giacchetta resultaran ilesos después del impactante accidente que podría haber acabado con sus vidas.

Rovira junto a Giacchetta y el bombero Germán Torres realizaban una ruta de 11 etapas para cubrir la distancia entre Barcelona y Roma donde se encontrarían con el papa Francisco. Un reto que estaba siendo grabado como parte del documental Todos los caminos, que se ha estrenado hace pocos días y con el que se quiere dar visibilidad al síndrome de Rett, una enfermedad congénita que afecta a un niño de cada 10.000 y que provoca a partir del segundo año de vida perdidas progresivas de las capacidades que convierten a quienes la sufren en dependientes para el resto de su vida.

En las imágenes que ahora ha publicado el actor malagueño en su cuenta de Instagram se puede ver cómo mientras pedalean por una carretera tranquila y están abordando una curva que aparentemente no parece muy pronunciada, un vehículo aparece por detrás y se les lleva por delante, pasando las bicicletas y sus conductores por encima del vehículo. Las imágenes son impactantes.

El vídeo está acompañado de unas palabras del propio Dani Rovira: "Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos. Respetémonos en la carretera". El actor también ha realizado algunas declaraciones al respecto en una entrevista publicada por el diario ABC: "Sábemos cómo sucedió porque se grabó. Estuve todo ese día en shock, no sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en bicicleta".

El documental Todos los caminos, durante cuyo rodaje ocurrió el accidente, está inspirado en la lucha de Francisco Santiago, el padre de una niña llamada Martina que está afectada por el síndrome de Rett. Los beneficios recaudados por esta película, que muestra la vertiente solidaria del actor malagueño que colabora con otras causas como la defensa de los animales, se donará al hospital San Juan de Dios de Barcelona. La productora comunicó que el proyecto "nació de una primera llamada de Paco (el padre de Martina) y de una pequeña locura, que arrancó en un 'Oye nos vamos a Roma a dar un poquito de visibilidad y recaudar algo de fondos'. Rovira ha explicado que al final el proyecto cobró envergadura y se fue uniendo gente, y "se ha convertido en una de las aventuras más bonitas que he tenido nunca".