Pero, entonces, ¿Tony Soprano muere en la escena final? Responde su creador

El jueves 10 de enero se cumplirán 20 años desde el momento en que Tony Soprano apareció por primera vez en televisión. Dos décadas ya de la emisión en la cadena estadounidense HBO del episodio piloto de la serie Los Soprano, considerada la obra maestra de la cultura popular de los últimos 25 años. La historia de una familia de mafiosos en Nueva Jersey resultó ser una trama universal. Y como buena trama shakesperiana dejó sus cabos sueltos. Al más conocido de todos sigue contestando hoy David Chase (Nueva York, 1945), su creador. Y ese es: ¿Moría Tony al final?

Para algunos, entre los que me cuento, Tony Soprano no podía morir mientras James Gandolfini, el actor que literalmente le dio vida, siguiera entre nosotros. Tony Soprano no es 007, un personaje que puede ser interpretado por prácticamente cualquiera. Era James Gandolfini. Y mientras siguiera vivo, Tony viviría. Era obvio que el actor había quedado exhausto tras encarnar durante ocho años a aquel ser lleno de contradicciones. Y por eso no era previsible una vuelta próxima. Pero tampoco descartable en un futuro. Hasta el 19 de junio de 2013, cuando Gandolfini falleció en Roma, de un infarto, con 51 años. Ese día se llevó a Tony Soprano con él.

“Sabía que el final sorprendería, pero no tanto. Y no sospechaba que se convertiría en un tema de discusión tan importante. Eso sí que no me lo imaginaba", dice el creador de la serie, David Chase

Pero para muchos fans de la serie, los que la siguieron durante ocho años, seis temporadas y un total de 86 capítulos eso no es suficiente. Quieren una respuesta sobre el sorprendente final de la serie que revolucionó la televisión. “Tengo que decir que estoy aburrido. Tengo la sensación de que, Dios, fueron 86 episodios ¿Y solo te acuerdas de eso? ¿No podemos hablar de otra cosa?”, ha dicho Chase recientemente en una entrevista con el New York Times a cuenta de las dos décadas del estreno. El creador, italoamericano de Nueva Jersey, intentó librarse de la sombra de su creación más alabada, pero le ha sido imposible. Después de resistirse durante años ha accedido a realizar una precuela de la serie que se titulará The many saints of Newark.

Pero ni así ha conseguido acabar con la polémica que siguió al capítulo final de Los Soprano. Emitido el 10 de junio de 2007, se cuenta que cientos de espectadores se negaron a creer que era la conclusión prevista. Pensaron que sus televisiones se habían estropeado o la emisión cortado cuando aparece esa repentina pantalla negra mientras suena Don’t stop believin' (No dejes de creer) un viejo éxito AOR firmado por Journey.

“Sabía que el final sorprendería, pero no tanto. Y no sospechaba que se convertiría en un tema de discusión tan importante. Eso sí que no me lo imaginaba. Nunca consideré que la pantalla negra equivaliera a un disparo. La sensación que buscaba, honestamente, era no dejar de creer. Era muy simple y mucho más visible de lo que la gente piensa. Eso es lo que yo quería: que la gente creyera. La vida es corta. O bien termina aquí para Tony o en otro momento. Pero a pesar de eso, realmente vale la pena. Así que no dejes de creer”, dijo Chase en 2015.

Escena final de 'Los Soprano'.

Tres años después reconocía al New York Times que es frustrante que la gente no le crea. “Me hacen decir palabrotas. Pero no es sorprendente, ¿sabes? Y no tengo estadísticas que lo demuestren, pero creo que a medida que pasa el tiempo cada vez es más aceptado que el tema no es si Tony fue asesinado o no. Es la incertidumbre: la tensión de la escena nos hace conscientes del paso del tiempo y de cómo las elecciones que tomamos dan forma a la vida, que es breve. La mayoría de las personas no pueden controlar cuándo o cómo mueren, pero el resto de las opciones son nuestras”, explica, antes de contestar por enésima vez a la cuestión:

¿Hay una respuesta correcta a la pregunta de si Tony está vivo o muerto? "No lo creo. No lo creo", concluye.

Pero los periodistas Matt Zoller Seitz y Alan Sepinwall, autores de The Sopranos Sessions, un exhaustivo libro de casi 500 páginas sobre la serie, creen que Chase no es completamente sincero. “Sabíamos que íbamos a hablar con David Chase sobre el programa y que íbamos a cubrir todo. Y nos preguntábamos: ¿va a decir algo sobre el final?”, decía Sepinwall en una reciente entrevista. “Teníamos una estrategia, planteárselo en la séptima de las ocho entrevistas que había programadas. Pero en la sexta le hice una pregunta aleatoria sobre cómo había preparado el final, y él dijo: 'Bueno, tenía la escena de la muerte en la cabeza desde hacía años'. Matt se lanzó y dijo: 'David, ¿te das cuenta de que acabas de decir ‘la escena de la muerte’?' No sé si tenemos una respuesta definitiva, porque no creo que esa escena se preste a una, pero nos acercamos a sus intenciones mucho más de lo que pensé que podríamos”.

