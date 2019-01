Julio Iglesias, Brad Pitt y Makoke, el regreso de una historia de hace 30 años

En la llamada prensa de corazón hay historias cíclicas, esas que aparecen cuando no hay guiones que llenar o cuando los personajes no tienen actualidad y quieren seguir estando en los platós. Makoke Giaever, la ex de Kiko Matamoros, está reviviendo en las últimas semanas en los programas de Mediaset las relaciones que dice haber tenido con dos de los grandes: el cantante Julio Iglesias y el actor Brad Pitt. Son cosas de hace 30 años, pero que recreadas por su protagonista se han convertido en un culebrón. Los detalles de esos días de amor que está ofreciendo la que fuera en su día modelo y presentadora del Telecupón han enfurecido a quienes asegura fueron sus parejas. Tanto que ambos han anunciado estar dispuestos a emprender medidas si ella no se calla.

La leyenda de una noche de amor de Makoke con Brad Pitt hace 25 años era algo de lo que se hablaba. Fue en noviembre de 1997 cuando el actor visitó Madrid durante dos días. Las revistas de la época recogen las idas y venidas de Pitt por la capital acompañado de un grupo de jóvenes aspirantes a modelos, entre las que estaban Mar Saura y Makoke. Esta última asegura que el actor la eligió a ella, aunque fotógrafos que siguieron al actor aseguran que fue Saura quien conquistó al intérprete.

Mar Saura y Brad Pitt, en portada de la revista '¡Hola!' en diciembre de 1997.

Con el paso del tiempo la ex de Matamoros ha ampliado el relato de los hechos hasta contar que pasaron juntos un fin de semana en Valladolid y que él la invitó a Los Ángeles, California, en la Navidad. No hay pruebas de nada de ello. Pero el caso es que la agencia de comunicación en EE UU de Pitt ha pedido por escrito a la exmodelo que deje de hablar de él, a la vez que asegura que todo es mentira. Ha sido Mediaset, en cuyos platós se habla del asunto, quien asegura haber recibido esa comunicación por escrito, en un hecho sin precedentes del actor en su relación con la prensa española.

Algo parecido ha pasado con Julio Iglesias. Recién salida de la casa de Gran Hermano VIP y ansiosa de prolongar su presencia en los platós, ha confirmado que tuvo una relación cuando era una veinteañera con Julio Iglesias, al que acompañó en una gira. Y de nuevo representantes esta vez del cantante han pedido a Makoke que deje de hablar de algo que según ellos no fue tal y como ella lo cuenta o de lo contrario se emprenderán acciones legales.

Makoke y Matamoros se separaron en agosto pasado tras 20 años de relación, pero ambos se apoyan en la difusión de estas dos historias. El año 2019 empieza falto de noticias del corazón cuando viejos guiones salen de nuevo del cajón.