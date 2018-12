En un concierto de la banda de rock Three Days Grace celebrado en Edmonton, Canadá, el pasado miércoles 12 de diciembre, una joven tradujo a su padre la letra de las canciones a lengua de signos para que las pudiese entender. En un principio, padre e hija llamaron la atención de los asistentes porque ocupaban demasiado espacio en la pista, pero más tarde entendieron la situación y lo grabaron. El vídeo, en el que se escucha la canción Just Like You, consiguió más de 200.000 visualizaciones en tan solo un día.