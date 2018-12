Selena Gómez abandona el centro psiquiátrico tras dos meses de tratamiento

Dos meses después de la "crisis emocional" que forzó a Selena Gomez a ingresar en un centro psiquiátrico el pasado octubre, la cantante, de 26 años, empieza a retomar su vida. En unas recientes imágenes publicadas en Instagram, se puede ver a la protagonista de Los magos de Waverly Place disfrutando unas vacaciones con algunos amigos en la nieve. "Se encuentra mucho mejor y está esperando que todo vuelva a la normalidad", le dijo una fuente cercana a la actriz, a la revista People. "Ahora está pasando tiempo con sus amigos y familia", ha agregado.

El pasado octubre Gomez sufrió una crisis mientras estaba en su casa, en California. De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, la también actriz se encontraba abatida emocionalmente tras unos análisis que mostraban un nivel alarmantemente bajo de glóbulos blancos, lo que despertó cierto temor en la actriz por su estado de salud, pues está diagnosticada con la enfermedad autoinmune lupus y, además, el pasado año tuvo que recibir un trasplante de riñón.

Inmediatamente sus familiares la llevaron al hospital, donde le dieron el alta días después. Sin embargo, la cantante tuvo que ser readmitida poco tiempo después porque sus defensas seguían bajas, lo que llevó a la exniña Disney a un total derrumbe emocional. "Ella tuvo unas semanas muy difíciles y el ataque de pánico en el hospital fue la gota que derramó el vaso", aseguró entonces una fuente cercana a la artista, a People.

Ver esta publicación en Instagram Snow buds part 3 ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de CONZ (@connarfranklin) el 18 Dic, 2018 a las 4:21 PST

Desde octubre hasta ahora, la artista se encontraba en un centro psiquiátrico en la Costa Este de Estados Unidos, recibiendo un tratamiento llamado terapia dialéctica conductual (DBT por sus siglas en inglés), que se concentra en terapias individuales y grupales que buscan trabajar la aceptación de uno mismo.

La intérprete de Bad Liar siempre ha hablado abiertamente de su lucha contra la depresión y la ansiedad. De hecho, en febrero de este año Gomez decidió seguir un programa de dos semanas para tratar ambos problemas. "He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y siempre he sido muy vocal al respecto, pero no creo que sea algo que pueda superar", admitió la cantante el pasado marzo, en la revista Harper´s Bazaar. "Creo que es una batalla a la que me voy a tener que enfrentar toda mi vida, pero eso está bien".