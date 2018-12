Hace dos semanas fui al supermercado y me encontré con los voluntarios del banco de alimentos pidiendo comida no perecedera para entregar a los más desfavorecidos. Me sorprendió que gente tan joven estuviese ya dispuesta a emplear todo un fin de semana en actividades tan saludables. Es motivo de mucha alegría que nuestros adolescentes se estén dando tanto a los demás. Espero que con su generosidad en este y otros voluntariados se ayude a mucha gente.

Guillermo Canosa. Madrid

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.