Alex de Marcos, el artista madrileño que metió a Aitana de OT y Dua Lipa en la piscina

Cada pintor tiene su musa. Dalí decía que Gala le había salvado de la locura. Picasso llegó a realizar sesenta cuadros de la rubísima coleta de Sylvette David, y los vanguardistas diseños de la modista Emilia Flöge se colaron en la obra de Klimt cuando nadie se atrevía a vestirlos. Aunque la historia relegó a muchas mujeres al plano de la inspiración, el pintor Alex de Marcos (Madrid, 1985) ha apostado por cambiar la perspectiva para situarlas en el centro de la obra.

“Con el tiempo me he dado cuenta de que se suele retratar a las mujeres de una forma demasiado delicada. A mí me gustar pintarlas sin florituras, en poses que no transmitan fragilidad”, confiesa el artista madrileño desde su taller. Y a juzgar por sus últimas piezas, también le gusta meter a sus ídolos en modernistas piscinas. Desde ese colorista escenario nos observan desafiantes las cantantes Dua Lipa, Zahara o Aitana, en un ejercicio equilibrado entre retrato hiperrealista, arquitectura pop y mágico surrealismo. Porque si algo define el trabajo del madrileño es su inabarcable registro.

Desde que abrió su galería en Internet, el pintor es más conocido como Mundopiruuu. Su Instagram, en donde atesora casi 50.000 seguidores, refleja la complejidad de su universo. Sus muñecos de trazo inocente, con grandes ojos y mejillas sonrosadas, conviven con microrrelatos ilustrados, retratos surrealistas y desnudos hiperrealistas que burlan, como pueden, la censura de la red social. Por eso no nos extraña que su trabajo, tanto el que ejecuta de forma anónima a modo diseñador gráfico como en el que participa como influyente artista, haya llamado la atención de firmas como Swatch. "Creo que es una marca que está muy vinculada al arte, no solo reinterpretando obras clásicas en sus relojes, sino que está muy al tanto de los movimientos artísticos actuales", apunta Alex de Marcos que no es la primera vez que colabora con la firma.

Ver esta publicación en Instagram Aitana Una publicación compartida de Alex de Marcos (@mundopiruuu) el 17 Ago, 2018 a las 1:20 PDT

El motivo en esta ocasión es la colección personalizable SwatchXYou, con la que podemos diseñar nuestro propio reloj, partiendo de diseños geométricos, motivos florales y estampados de inspiración urbana. Un mundo que conoce muy bien el madrileño. "Mi primer contacto con el arte fue a través del grafiti. Comprábamos fanzines sobre la escena urbana y toda la cultura graffitera que venía de Nueva York a mí me ha marcado mucho", explica el pintor, que con el tiempo ha incorporado a su imaginario los californianos escenarios de Hockney o el surrealismo de René Magritte. Son estos destellos de su evolución artística los que conviven en su obra y se observan más en su propia colección de piscinas.

Alex de Marcos empezó garabateando monos en los márgenes de los libros del colegio para acabar profesionalizándose en "escribir dibujos" hace ya diez años. "Me gusta jugar con el colapso mental que produce la expresión. Digo que escribo dibujos porque soy disléxico, pero también porque me gusta mucho escribir y desde algún tiempo tengo la suerte de publicar mis propios libros", explica el artista. En el último, Hipster del extrarradio, no solo se atreve a autodenominarse moderno, sino que demuestra cómo el arte te puede salvar la vida. Y cambiarla.

Ver esta publicación en Instagram Dua Lipa @dualipa #dualipa Una publicación compartida de Alex de Marcos (@mundopiruuu) el 5 Nov, 2018 a las 1:08 PST

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.