El emotivo homenaje de Miss Universo a Ángela Ponce, la primera transexual del concurso

Ángela Ponce durante la celebración de Miss Universo, el 17 de diciembre en Bangkok. LILLIAN SUWANRUMPHA (AFP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

La celebración de Miss Universo 2018 tenía este año una especial importancia para España. Por primera vez en su historia, el concurso acogía a una mujer transexual, la española Ángela Ponce. Esta sevillana de 27 años, natural de Pilas y que fue Miss Cádiz en 2015, no consiguió pasar la primera fase del certamen, a la que solo llegaron 20 de las 94 aspirantes. Finalmente, se alzó como ganadora Catriona Gray, Miss Filipinas. Quedaron segunda y tercera Miss Sudáfrica y Miss Venezuela.

Sin embargo, la española recibió un sentido homenaje por parte de la organización y del público congregado en la gala, celebrada en Bangkok (Tailandia). Ponce, activista por los derechos LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), se convirtió en protagonista de la velada cuando, tras acabar su participación, vio un vídeo que la organización le dedicó y en el que se narraba su paso por el concurso, así como su infancia y juventud. Tras las imágenes, la española regresó en solitario a la pasarela, por la que desfiló con la banda en la que se leía "Spain" en alto y donde fue ovacionada por el público.

ampliar foto Ángela Ponce desfila durante el concurso de trajes típicos en Pattaya (Tailandia), el 10 de diciembre de 2018, en una ronda preliminar del concurso. RUNGROJ YONGRIT EFE

"Yo siempre he pensado que era muy positivo soñar", se puede escuchar a Ponce en las imágenes, donde en más de tres minutos se repasa su carrera y su participación en el concurso. En la voz en off del vídeo se puede escuchar: "Angela Ponce es todo lo que uno espera de Miss Universo. Ella es muy, muy inteligente, bella, motivada, pero su camino ha sido extraordinario". Y afirma que "Angela está cambiando la historia como la primera mujer transgénero que compite en Miss Universo" y que desde "muy joven sufrió bullying". Su familia la ayudó pero "la inclusión no es completa", explican, en referencia a los ataques de, entre otras, Miss Colombia, que hace unos meses afirmó que "el certamen de belleza es para mujeres que nacieron mujeres".

"Muchas personas no tienen la información de lo que es ser una mujer transgénero, tener esa parte de ti que te dice que tu identidad es femenina. La identidad viene con nosotros desde antes de nacer", afirma Ponce en el vídeo. "Para radicar la intolerancia creo que sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños", explica. "Mi esperanza es que el día de mañana pidamos vivir en un mundo de igualdad para todos. Simplemente que entendamos que somos seres humanos y que tenemos que hacernos la vida mucho más fácil unos a otros". "La realidad de muchas personas va a cambiar", cuenta emocionada en las imágenes, "y si yo eso lo puedo llevar al mundo, yo no necesito ganar Miss Universo. Solo necesito estar aquí.

Durante más de dos semanas las candidatas han convivido en la capital tailandesa, donde han visitado templos, participado en actividades sociales y conocido al primer ministro del país. Todas ellas han sido entrevistadas por el jurado, conformado íntegramente por mujeres procedentes de diversos campos de la industria de la moda, y han desfilado en bañador, vestido de gala y traje nacional.

ampliar foto Catriona Gray, Miss Filipinas, es coronada Miss Universo 2018 por su predecesora, Demi-Leigh Nel-Peters. LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Esta era la tercera vez que Tailandia se convertía en anfitriona de este concurso: la primera fue en 1992, año en que fue coronada Michelle McLean, de Namibia, y la última fue en 2005, cuando se impuso la canadiense Natalie Glebova.