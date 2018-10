Una trans se suicida tras comentarios discriminatorios de una ex Miss Universo

En el último año se ha visto a las mujeres rompiendo todo tipo de esquemas y tabúes en diferentes ámbitos, y el mundo de los concursos de belleza no fue la excepción. El pasado julio Ángela Ponce fue seleccionada como la representante de España en el próximo Miss Universo, lo que la convierte en la segunda mujer trans en aspirar a la corona en ese certamen internacional. Los comentarios fluyeron en todas las direcciones y la polémica no se hizo esperar.

Hace una semana, Valeria Morales, la representante de Colombia en el certamen, realizó unos comentarios en contra de su homóloga española que desató a las redes sociales. “Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres", declaró la modelo de 20 años ante las cámaras tras coronarse como representante de su país.

A raíz de esta polémica, la ex Miss Universo mexicana, Lupita Jones, ha expresado la pasada semana su desacuerdo con la participación de Ponce en el concurso. “Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo, porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas. Debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto”, explicó la ex reina de belleza durante una entrevista en Durango (noroeste de México).

"Podrán ser reconocidas y apoyo el que busquen el reconocimiento de sus derechos como cualquier ser humano, pero una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales", ha añadido la también actriz de 51 años.

Inmediatamente, una mujer transexual llamada Itzel Aidana Ávila, ha decidido volcarse a Facebook para mandar un mensaje a la exmodelo, días antes de quitarse la vida. En un vídeo de siete minutos, la mexicana ha calificado los comentarios de Jones de "castrantes", "limitados", "homofóbicos y transfóbicos".

Mensaje de Itzel Aidana Ávila.

"Nada más déjeme decirle una cosa, señora Lupita Jones", empieza Ávila, ´"se necesita muchísimo valor, se necesita muchísima fuerza y muchísimo carácter para poder lograr ser esa persona con la cual tú te identificas. (…) Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaban con su personalidad. Desafortunadamente nosotras no, y no por eso somos menos que nadie”, declara la mexicana en la plataforma social.

"Por favor, fíjese muy bien lo que dice, porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne vive el infierno de estar en cuerpo que no pertenece", continúa la mujer trans.

"La invito a conocernos un poquito más y se dará cuenta de que cada una de nosotras tenemos algo en común: la discriminación, el rechazo, la transfobia; todas esas personas que se llegan a mofar con nosotras y nos llegan a cerrar puertas incluso de trabajos, de instituciones de gobierno, de muchísimas cosas que tenemos derecho como seres humanos", mantiene Ávila. "Usted no tiene calidad moral para juzgar si un trans llega a ser mujer o no. (…) Que lástima que tengamos a tan grandes representantes con mentalidades tan mediocres", concluye.

El vídeo que llegó a las 134.000 reproducciones, fue colgado días antes de que se encontrase el cuerpo sin vida de la mujer trans. Según el diario mexicano El Universal, Ávila fue hallado el pasado domingo en un domicilio en el municipio de Fresnillo (Zacatecas, México). El cuerpo se encontraba suspendido del cuello, por lo que la primera hipótesis sería el suicidio. Si bien en el reporte policial se describe al cadáver como el de una persona del sexo masculino, se ha decidido no revelar su nombre legal por respeto a su identidad trans.