Las noticias de La Primera de EL PAÍS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado por la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. En vídeo, el resumen de noticias de EL PAÍS. EFE

Estas son las noticias de la primera página de la edición de papel de EL PAÍS de hoy, miércoles, 12 de diciembre de 2018:

El Govern rectifica y afirma que los Mossos garantizarán la seguridad. La Generalitat intenta rebajar la tensión con el Gobierno después de la pasividad de los Mossos d'Esquadra durante el fin de semana ante las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y que motivaron las advertencias por carta de tres ministros.

Un tiroteo en el centro de Estrasburgo desata la alarma terrorista en Francia. El atacante, que mató al menos a tres personas e hirió a 11, estaba fichado como posible amenaza a la seguridad nacional.

Europa frena a May en su intento de lograr un pacto más favorable. A la desesperada, la primera ministra británica, Theresa May, emprendió ayer una gira por Europa para tratar de reformular el acuerdo del Brexit y lograr así el apoyo del Parlamento británico. La respuesta de la UE ha sido clara: no se puede renegociar lo ya acordado.

España registra más muertes y menos nacidos que nunca desde 1941.

Fomento eleva la inversión en los puentes y usará drones para vigilarlos.

Editorial | Macron cede