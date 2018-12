¿Quién es (y a qué huele) el nuevo 'dandy'?

No es amigo del exceso, prefiere lo poco y bueno, seduce sin ser evidente, prefiere un clásico pero al que poder dar un giro actual... Él es el nuevo dandy, un hombre que, aunque mantiene las características de aquellos primeros varones que se obsesionaron por su estética en el siglo XIX, es capaz de disfrutar al máximo de nuestros días. Puede que lleve unos mocasines de toda la vida, pero serán amarillos; que recupere la pajarita, pero lo hará para combinarla con prendas sport; o acuda a una barbería, pero será a una de las de siempre. Un hombre capaz de regirse por una serie de normas propias a la hora de vestir y de vivir.

Pero si hay algo que importa a un dandy es la calidad en todo aquello que forma parte de su vida: ya sea una copa de whisky, un jersey de cachemira, un coche deportivo o hasta las personas que le hacen compañía. Todo debe ser de lo mejor posible. Sin necesidad de excesos. Por supuesto, a un nuevo dandy le encanta un buen perfume, pero que vaya con su estilo. Ejemplo perfecto de ello es la nueva fragancia 1920 The Origin, en la que se une la elegancia de diseño de su frasco con un aroma con carácter. Fresca y desenfadada, pero con un toque clásico que nunca pasa de moda.

Fiel a los valores de Tous, la fragancia se ha bautizado como todo un homenaje a sus raíces joyeras, que comenzaron en 1920; y su frasco, con una estética pretendidamente clásica, es toda una declaración de intenciones. Tiene la forma de una petaca antigua que bien podría haber sido el accesorio favorito de nuestro abuelo (o nuestro bisabuelo). Con base metalizada en color cobre opaco y el resto del cuerpo de cristal ahumado traslúcido es todo un clásico renovado por fuera. Además, el estuche de 1920 The Origin es una caja con la sencilla complicación del cartón craft rugoso de color tabaco en el que se aprecia su gran tamaño, realzado con letras en tono cobre metalizado. El buen gusto era esto.

Al igual que el accesorio perfecto, la fragancia de la nueva 1920 The Origin da un toque al estilo de un hombre, pero no domina tu personalidad. Obra de la prestigiosa perfumista Daphné Bugey, en un primer momento es ligero con cítricos y Bergamota, Cardamomo y Pimienta Rosa. En cambio, sobre la piel, aporta toques a pétalos de jazmín y deja permanecer olor a maderas de cedro y ámbar gris, que hacen que la personalidad del perfume permanezca inalterable. Es apta para cualquier momento del día y la noche, el comodín perfecto para hombres trotamundos que no tienen ni un minuto que perder.

Para aquellas mujeres que también aprecian la calidad y el amor por lo clásico, pero tienen la capacidad de adaptarlo hasta nuestros días, desde Tous han creado Oh! The Origin, la versión para ellas de la fragancia masculina. Ambas comparten los toques de pimienta rosa pero incorporando aromas a mandarina en la versión femenina, además de grosella negra o rosas y ambrox. El frasco, delicado y elegante, estará a la altura de las nuevas ladies de asfalto. Sin duda, la pareja perfecta.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.