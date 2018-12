La discreta familia de Luka Modric que se esconde tras su Balón de Oro

No hay duda de que Luka Modric, de 33 años, está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. El pasado mes de septiembre ganó el premio The Best, el galardón que la FIFA designa al mejor futbolista de la temporada y este lunes se ha alzado con el Balón de Oro 2018 en París. A ambas galas ha acudido acompañado de otro de sus trofeos más importantes: su familia. Su esposa Vanja Bosnic y sus tres hijos han estado siempre al lado del croata que, a diferencia de otras famosas parejas futbolísticas, se mantienen en un plano más discreto y familiar.

Vanja Bosnic estudió económicas y desempeñó su carrera laboral en el mundo de la representación de futbolistas, donde conoció a Modric cuando este jugaba en el Dinamo de Zagreb, en 2007. Desde entonces no se han separado. La croata, de 36 años, se convirtió en la representante de su marido, y no dudó en hacer las maletas en 2008 cuando el centrocampista fichó por el Totthenham inglés y, más tarde, en 2012, cuando pasó a formar parte del Real Madrid. Se casaron en 2010 y tienen tres hijos en común: Iván, de ocho años, Ema, de cinco, y la pequeña Sofía, que el pasado mes de octubre cumplió un año.

Aunque Bosnic no suele fallar en las alfombras rojas más importantes de Luka Modric, sus apariciones públicas son muy escasas, igual que son contadas las ocasiones en las que ambos comparten imágenes de su vida privada en las redes sociales. La pareja vive asentada en Madrid y prefiere disfrutar de un plan familiar en su casa de La Moraleja que en los eventos multitudinarios. Además, juntos también superan los baches por los que actualmente pasa el centrocampista del Real Madrid. A su delito por fraude fiscal en España, por el que ha pactado con la Fiscalía aceptar una pena de ocho meses de cárcel y pagar 1,4 millones de euros, se suma que la Fiscalía de Croacia le abrió una investigación por un supuesto falso testimonio en un caso de corrupción en el fútbol croata.

Bosnic mantiene muy buena relación con las parejas de otros futbolistas del Real Madrid, como Andrea Salas y Keylor Navas o Macarena Rodríguez y Lucas Vázquez. Es habitual ver al matrimonio de vacaciones con Pilar Rubio y Sergio Ramos, y tampoco faltan a los planes grupales, como los días en el barco que disfrutaron gran parte de la plantilla del club blanco en Ibiza durante el verano del año pasado.