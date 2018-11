Will Smith desvela la complicada relación con su hijo mayor: “Llevamos años luchando”

Al siempre divertido, cercano y simpático Will Smith, estrella de fama mundial y dos veces nominado al Oscar, cuya vida, esposa e hijos son archiconocidos por el público, también le quedan algunos secretos que desvelar. Y los ha contado él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde ha revelado a través de una foto y a sus más de 25 millones de seguidores la mala relación que ha mantenido durante años con su hijo mayor (y muy desconocido), Trey Smith.

Trey acaba de cumplir los 26 años y es el mayor de los tres retoños de Will Smith. Es mucho menos conocido y tiene un perfil menos público que los de sus muy conocidos hermanastros, Jaden —de 20 años, actor y rapero— y Willow —cantante y actriz, que en octubre llegó a la mayoría de edad—, fruto del matrimonio de Will Smith con la también actriz y empresaria Jada Pinkett Smith, de 47 años y con quien se casó en 1997. Y, tal y como se ha desvelado ahora, tiene una relación mucho más compleja con su padre.

El joven aparece en un vídeo junto a su padre, un contenido que ambos han colgado en sus perfiles de Instagram. Ya en el pie de foto el actor, de 50 años, explica las dificultades que ha pasado junto a su hijo mayor. Con Trey apoyado sobre el hombro del actor, sonriendo juntos de manera cariñosa en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi que tuvo lugar el pasado fin de semana (la última en la que corrió Fernando Alonso), Smith explica: "Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo. Hemos luchado durante años después de mi divorcio de su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición increíble recuperarse y restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo".

Smith se refiere a su separación de Sheree Zampino, que fue su esposa entre 1992 y 1995. Entonces se divorciaron y el actor se casó, dos años después, con la que aún es su pareja, Jada Pinkett. Los dos mantienen una buena relación con Zampino; de hecho, hace pocos días ella cumplía 51 años y él no quiso dejar de felicitarla públicamente colgando una foto en su cuenta de Instagram donde se les ve a ambos, muy jóvenes, con un pequeño Trey entre los brazos: "Feliz cumpleaños, Sheree. La mejor mamá del mundo. Te quiero, Ree-Ree". Jada Pinkett también felicitó a la exmujer de su esposo: "Feliz cumpleaños [...] Estoy muy contenta de que hayamos encontrado un lugar donde reírnos juntas, llorar juntas y compartir juntas la felicidad de nuestra agitada familia. Has sido un regalo".

En el vídeo que ha colgado ahora Smith, se le ve hablar a la cámara en albornoz pero también se ven una serie de imágenes junto a Trey en las carreras y en otros momentos de su infancia. "Estoy aquí en Abu Dabi, en la Fórmula 1, he traído a mi hijo Trey. Normalmente hago actividades de forma separada con mis hijos para que disfruten de un tiempo con su padre de forma individual. Así que estamos haciendo cosas, él y yo, en la Fórmula 1. Y entonces llega y me dice: '¿Sabes qué, papá? Que me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre'. Y entonces hace una pausa y me dice. 'Estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo".

Entonces se ve a Smith, emocionado, diciendo a cámara: "Y entonces fue como: 'Ufff. Sí, tío, sí. Probablemente. Probablemente".