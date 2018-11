Shawn Mendes está harto de tener que demostrar su heterosexualidad

Shawn Mendes está harto de tener que dar explicaciones sobre su orientación sexual. El cantante canadiense, de 20 años, asegura estar cansado de tener que hablar de su heterosexualidad en público porque, dice, no cesan los rumores sobre su homosexualidad. “Siento la necesidad de salir a la calle para que me vean con una chica en público y demostrar al mundo que no soy gay” cuenta en una entrevista a la revista Rolling Stone en EE UU, de la que es portada el próximo diciembre.

Mendes aclara que detesta tener ese pensamiento porque no tiene que demostrar nada a nadie, pero no puede evitar que este tema le cree un gran dilema moral. “Sé perfectamente que si así fuera no pasa nada porque no es malo, pero todavía hay una pequeña parte de mí que lo piensa, y me odio por ello”, añade. “¿Os gustan mis canciones? ¿Os gusta mi música? ¿A quién le importa si soy o no homosexual?”, concluye.

ampliar foto Shawn Mendes y Hailey Baldwin en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, en mayo de 2018. CORDON

El artista achaca estos comentarios a aquellos que utilizan la orientación sexual como insulto, y deja claro que si lo fuera no tendría problema en decirlo, una libertad de la que mucha gente no goza. “Cuando leo determinadas cosas pienso que tienen mucha suerte de que no esté aterrorizado por salir del armario, porque eso es algo que, por desgracia, ha provocado la muerte de mucha gente. El tema es muy sensible como para andar bromeando”, protesta.

El intérprete de Treat You Better también se ha abierto con la publicación sobre su breve relación con Hailey Baldwin, con quien apareció en la Gala del Met de Nueva York el pasado mayo, poco antes de que la modelo diera una segunda oportunidad a Justin Bieber, con quien se ha casado recientemente. “Ni siquiera quiero ponerle una etiqueta a la relación que tuvimos. Digamos que estábamos en una zona de limbo”, define el cantante, que también explica cómo se sintió cuando, menos de un mes después, Baldwin le dio una segunda oportunidad al intérprete de Sorry, con quien se comprometió en julio. “Lo entiendo, ya sabes. Le envié un mensaje de texto para felicitarla y realmente me alegro por ellos. Sigue siendo una de las personas más increíbles, no solo es una persona hermosa por fuera, sino que es uno de los corazones más hermosos que he conocido. Creo que soy un idiota, ya sabes… Pero no puedes controlar tu corazón”, cuenta el músico.