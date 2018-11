Gwyneth Paltrow, reina del éxito, también fracasa: su resbalón en Broadway

Casi todo lo que toca se convierte en oro. Casi. Porque a Gwyneth Paltrow los negocios en general le suelen ir bien, pero de vez en cuando tiene algún resbalón inesperado. Como le ha pasado ahora con un proyecto que, pese a los buenos augurios, no ha resultado como ella quería.

El causante de sus quebraderos de cabeza es el musical de Broadway Head over Heels, basado en las canciones del grupo The Go-Go's y del que es productora ejecutiva, es decir, en el que ha puesto su propio dinero. Tal y como cuenta el medio especializado The Hollywood Reporter, la última representación de la obra en la célebre zona de teatros neoyorquina tendrá lugar el 6 de enero tras meses de malos datos en taquilla.

La decisión se ha tomado estos días, poco después de Acción de Gracias, una semana de especial importancia en los teatros de la ciudad, ya que suelen estar abarrotados de espectadores que aprovechan el fin de semana festivo para ver algunas de las obras más destacadas de la cartelera. Sin embargo, la producción de Paltrow no se ha visto beneficiada por esos días de celebración. Según la publicación, en la mayoría de sus representaciones apenas ha logrado llenar más de la mitad del teatro, y solo ha podido superar los 300.000 dólares de recaudación en taquilla (265.000 euros, una cifra no demasiado alta para una producción musical de Broadway) dos días desde su estreno, el pasado 23 de junio. De media, vende unos 35.000 dólares diarios (menos de 31.000 euros).

Las entradas para la obra, que se representa en el Teatro Hudson y que se basa en las canciones de The Go-Go's y a la vez en el poema británico del siglo XVI La Arcadia, cuestan entre 50 y 300 dólares (44 y 265 euros) y es fácil encontrar billetes de diversos precios de un día para otro, algo poco habitual en Broadway. De hecho, desde sus primeras semanas la obra se vio en peligro: sus 10 millones de inversión se traducían en apenas uno en ventas, y las críticas tampoco eran boyantes. Como explicaban fuentes de la industria, "el espectáculo no genera interés".

En total, en los más de cinco meses que lleva, la obra ha logrado recaudar 5,6 millones de dólares, algo menos de cinco millones de euros. En cambio, obras como Hamilton han logrado 3,8 millones sólo en el fin de semana de Acción de Gracias, y Frozen o Harry Potter y el legado maldito, 2,3 millones. Cuando cierre sus puertas, la obra apenas se habrá representado 188 veces, una cifra muy baja para esta zona.

Esta era la primera incursión en Broadway de Paltrow, que además de actriz ha participado en la industria del cine como cantante, productora, guionista y directora de cortometrajes... pero para la que era su primera incursión en el teatro. Quizá la experiencia no acabe aquí, porque el resto del equipo directivo querría llevar Head over Heels en una gira por todo el país.

Tampoco es que este fracaso vaya a poner a Paltrow en apuros económicos. La muy criticada empresaria tiene una web (que se han convertido también en una revista y en diversas tiendas) llamada Goop que arrasa entre sus acólitos pese a juguetear con peligrosas terapias alternativas como la pseudociencia, hablando y promocionando desde los enemas de café hasta los médiums. De hecho, hace unos meses fue multada por vender unos huevos vaginales que no tienen los efectos que ella anunciaba. Un imperio muy discutido, pero valorado en más de 200 millones de euros