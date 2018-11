Actualmente, cada vez se ven más niños entretenidos con móviles y tabletas y aprendiendo a usarlas desde muy pequeños en vez de estar en los parques jugando. Hace unas décadas, los niños se divertían con cualquier cosa, por insignificante que fuese: un balón de fútbol, una comba para saltar, unas canicas o tirándose por un tobogán. La niñez es una etapa de la vida en la que no hay ninguna preocupación más que jugar, divertirse y aprender. Pero ahora los ves tan hipnotizados con los móviles que muchas veces ni escuchan a sus padres cuando hablan. Por mucho que la vida evolucione y sea la era de la tecnología, hay cosas que no se deben perder. La utilización de las nuevas tecnologías tiene que ir acorde a la edad. El uso de móviles les afectará también a la forma de relacionarse con otras personas, porque no sabrán cómo empezar una conversación sin estar tras una pantalla.

Miriam Rubio Ballesteros. Alcorcón (Madrid)

