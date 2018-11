¡Bienvenidas Rosa y la Antártida inexplorada!

La XXXII Campaña Antártica Española ya está en marcha. Hace un año, por estas fechas, andaba con los preparativos de mi viaje a la Antártida que, como bien sabéis, llevé a cabo entre los meses de febrero y marzo de este año. Di de alta este blog justamente para informaros de él y de toda la actualidad del continente blanco, en particular de las noticias relacionadas con la ciencia polar y los impactos del cambio climático en aquel remoto y fascinante lugar.

Estos días estoy experimentando lo que me ya me contaron los veteranos que llevan a sus espaldas varias campañas y que algún año no pudieron viajar allí. Se siente morriña, una especie de mono y también una sana envidia al ver a algunos de tus compañeros de aventuras antárticas estar preparando su nuevo viaje. Este año no volveré a embarcarme en el BIO Hespérides, ni contemplaré los relucientes hielos de las Shetland del Sur. De momento, no tendré ocasión de conocer isla Decepción y la BAE Gabriel de Castilla, ni formaré parte de la tripulación del BIO Sarmiento de Gamboa, del CSIC, que se incorpora a esta última campaña antártica dando también apoyo logístico.

El buque de investigación oceanográfica Sarmiento de Gamboa, del CSIC, se incorpora a la XXXII Campaña Antártica Española, siendo el encargado de trasladar al primer contingente de técnicos y científicos que abrirán nuestras bases. CSIC

No, no viviré esas nuevas experiencias, pero me seguiréis encontrando aquí en el blog, publicando de vez en cuando algún post. La novedad es que no estaré solo, ya que se incorpora también, como contadora de historias, mi admirada Rosa M. Tristán (@RosaTristan), todo un referente del periodismo científico en España, y enganchada –lo mismo que yo– a la ciencia polar.

Desde hace años, Rosa sigue los pasos del explorador polar Ramón Larramendi y su Trineo de Viento; que fue concebido en el año 2000 y que desde entonces lleva varias expediciones tanto en el Ártico como en la Antártida, habiendo recorrido –con ayuda de una gigantesca cometa– más de 20.000 kilómetros por las planicies polares. Este novedoso y ecológico medio de transporte abre un mundo de posibilidades a la investigación polar, y Rosa lleva tiempo contándolo, ya que es el principal altavoz que tiene Ramón para dar a conocer a la sociedad su trineo.

El Trineo de Viento, durante la expedición Río de Hielo Groenlandia 2017. Ramón Larramendi

Este jueves, 15 de noviembre, se presenta en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, la Expedición “Antártida Inexplorada 2018-2019”, con Ramón Larramendi y el Trineo de Viento como principales protagonistas de este nuevo reto científico y exploratorio. Desde ese mismo día, Rosa os irá contando aquí en el blog #SomosAntártida todo lo que de sí la expedición, que a principios de diciembre pondrá rumbo al continente helado. Entre los proyectos científicos que están involucrados en ella, hay instituciones como la ESA (Agencia Espacial Europa), el CSIC y varias universidades, tanto europeas como de EE UU. Gracias a los posts que vaya publicando Rosa, podréis seguir el día a día de una expedición que nos desvelará algunos de los secretos que guarda todavía celosamente la Antártida ¡Bienvenidas Rosa y la Antártida inexplorada!