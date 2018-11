Así me he quedado después de leer que algunas de las personas que sobrevivieron a la matanza en Las Vegas hará un año han quedado ilesas en el último tiroteo en Thousand Oaks a las afueras de Los Ángeles. Iban allí para olvidar aquello, buscando paz y sosiego para escuchar música country. Es el incidente número 307 en 311 días que llevamos de este año. Sí. Desgraciadamente, han leído bien. Estados Unidos no es Yemen o Siria, países en guerra donde los tiroteos ocurren diariamente, pero así parecen. Donald Trump, en uno de sus famosos tuits, pide bendición para las víctimas y alaba la labor de la policía. No dice nada sobre las causas de estas horrorosas masacres. El autor ha podido comprar un arma sin problemas, sin ningún impedimento como tantas otras personas. Hasta que un día la gente sensata diga basta ya.

Charlotte Stern Barkerding. Murcia

