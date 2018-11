10

Un cojín colorista

¿Una tapa hinchable para el tajín? ¿Un sombrero michelín? ¿El nuevo accesorio para la ola de frío? ¡No, hombre, no! Aunque no lo parezca, se trata de un cojín... que puede convertirse en almohada. Lo logre pronunciar o no, SJÄLVSTÄNDIG es perfecto para echarse la siesta sin que nada ni nadie le moleste.