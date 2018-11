Matteo Salvini y Elisa Isoardi rompen su relación

El polémico ministro del Interior italiano, Matteo Salvini y la presentadora y modelo Elisa Isoardi han puesto fin a su relación, que comenzó hace tres años. Desde hace algunas semanas los medios italianos apuntaban a una posible crisis en la pareja y la confirmación llegó este lunes, a través de Instagram. Ella subió una foto de los dos en la que le agradece por el “amor verdadero” que ha habido entre ambos y cita al joven cantautor y poeta italiano Gio Evan: “No es lo que nos hemos dado lo que me falta sino lo que deberíamos aún darnos”. “Con un inmenso respeto por el amor verdadero que ha existido. Gracias Matteo”, concluye bajo una imagen íntima de los dos en actitud cariñosa en la que él aparece sin camiseta y ella en albornoz.

Desde hacía tiempo se venía comentando el distanciamiento de la pareja, cada vez más mediática, especialmente de un tiempo a esta parte, después de las elecciones y de la entrada en el Gobierno de Salvini. La revista Oggi le pidió a Isoardi unas declaraciones la semana pasada y ella respondió con un enigmático “la lejanía, sabes, es como el viento...”. Precisamente esta publicación ofreció una entrevista exclusiva con la italiana el pasado 5 de septiembre en la que ella hablaba de boda. “Hemos alcanzado un equilibrio que nos da seguridad y serenidad”, decía entonces.

“Matteo es una persona extremadamente inteligente y sensible. Está solo al inicio de su trabajo y está dando prioridad a las emergencias”, añadía. Y también definía a su expareja como “un oso, un hombre que no desperdicia cumplidos fácilmente” y una persona “concreta, veraz y esquiva”. Las muestras de amor de él en público también eran frecuentes. “La amo, no soy capaz de vivir sin ella. Es la mujer de mi vida”, declaró él a los medios recientemente.

Elisa Isoardi, de 35 años fue concursante de Miss Italia, estudió interpretación, fue modelo y es presentadora de televisión. Actualmente está al frente del programa de cocina de la televisión pública La prova del cuoco. En la misma entrevista también hablaba del peso de su ahora expareja, de 45 años, y de sus costumbres alimentarias: “Tiene tantos compromisos que no es capaz de dar prioridad a un régimen alimentario correcto. Pero cuando está en casa intento prepararle platos sanos, sabrosos y de bajo contenido calórico”

La ruptura de la pareja coincide con el debate sobre los nombramientos de los directivos de la cadena pública. El vicepresidente Salvini es partidario de colocar, a toda costa, a Casimiro Lieto —mentor, por otra parte de Isoardi— como director del canal Rai 2. Aunque este aspecto sigue en punto muerto y bloqueado en el Parlamento.

La presión sobre la pareja en ese sentido, ha ido in crescendo desde que él forma parte del Gobierno de coalición. Y a pesar de que la carrera profesional de ella tanto en televisión como en otros ámbitos había comenzado mucho antes de conocerlo a él, cada vez más voces apuntaban a su historia de amor como trampolín perfecto hacia el prime time. Sin embargo, él se apresuraba en desmentirlo. “Es buena y se merece todo el éxito que tenga. Yo no la he ayudado, es más, mi abultada presencia tal vez la ha perjudicado y creado problemas”, dijo en septiembre en el programa de la radio pública I Lunatici.

A lo largo de estos tres años, su relación sentimental ha pasado por diferentes altibajos. El año pasado los medios italianos publicaron varias fotografías de él en compañía de una guapa modelo marroquí y ese verano ella apareció en la portada de la revista Chi besándose con un italiano anónimo durante unas vacaciones en Ibiza. En aquella ocasión, el crítico de arte y tertuliano Vittorio Sgarbi llegó a teorizar que aquello fue una vendetta. Tras este lance, el romance se recompuso y hasta ahora era común verlos cruzar dedicatorias en verso y canciones de amor en las redes sociales y besos y gestos de cariño en público.