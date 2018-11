10

El edificio más odiado de Londres: Centre Point

Cuando el arquitecto Richard Seifert recibió el encargo del magnate británico Harry Hyams de construir un edificio en el centro de Londres, no imaginaba que sería durante años odiado por sus ciudadanos. Inaugurado en 1966 ha sido siempre ejemplo de especulación inmobiliaria, de cómo un capricho de uno puede terminar entorpeciendo la vida de tantos. Estuvo vacío durante una década –Hyams quería alquilarlo a una solo empresa para que fuera su emblema, pero no lo consiguió– y el solar que ocupó (101-103, New Oxford Street) impidió que el área creciera de manera ordenada, creando un área abandonada y conflictiva. ¿En qué nos fijamos? En 1995 el edificio fue catalogado por el gobierno británico e incluido en la lista de edificios protegidos del país. Y es que llevar la firma de Richard Seifert (autor de la Tower 42 de Old Broad Street o Gateway House de Manchester, entre otras) es suficiente para valorar que, en su momento, fue el rascacielos más alto de Londres, con 117 metros y 34 pisos de altura. Atención a su hormigón armado con piezas en forma de H que van formando la fachada, en los sesenta, fue algo rompedor.