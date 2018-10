Cristiano Ronaldo, tras ser acusado de violación: “Sé que soy un ejemplo”

Cristiano Ronaldo ha vuelto a hablar de la situación en la que vive tras ser denunciado por Kathryn Mayorga, una mujer estadounidense de 34 años, de violación. "En esta situación, no voy a mentir. Mis abogados están confiados y, por supuesto, yo también. Tengo gente que se ocupa. Por supuesto, la verdad siempre sale adelante”. La supuesta violación por parte del futbolista habría tenido lugar en Las Vegas (Nevada) el 13 de junio de 2009. El jugador realizó estas declaraciones antes de disputar el partido entre el Juventus y el Manchester United, este martes.

“Sé que soy un ejemplo dentro y fuera del campo. Por eso sonrío siempre. Lo tengo todo, juego en un gran equipo y tengo una bonita familia. Soy un hombre feliz” añadió.

Tras conocerse esta situación, su pareja Georgina Rodríguez ha publicado varios mensajes en los que manifiesta su cariño y apoyo incondicional al jugador, que también ha destacado con imágenes su excelente momento personal.

Cuando saltó la noticia, el jugador lanzó varios mensajes en sus redes sociales en los que aseguraba que era mentira. "Todo lo que se ha publicado es falso. Son noticias falsas. Quieren promocionarse usando mi nombre” comentó Cristiano en un vídeo que mostró a sus 143 millones de seguidores en Instagram. "Es normal. Quieren ser famosos diciendo mi nombre, pero es parte de su trabajo. Soy un hombre feliz y todo está bien” explicó. "Niego firmemente las acusaciones hechas en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo en lo que yo creo. Por muy claro que pueda ser para limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promoverse a sí mismas a mi costa. Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones", escribió el portugués en su cuenta de Twitter, tanto en inglés como en italiano, a principios de este mes. "Esperaré con tranquilidad el resultado de cualquier investigación y proceso, pues nada me pesa en la conciencia", sentenció.

Según el relato de la mujer, conoció a Cristiano Ronaldo en un club de Las Vegas por la noche y decidieron irse juntos al ático alquilado por el jugador. Él la invitó a bañarse en el jacuzzi de la habitación y ella se cambió de ropa en el cuarto de baño para ponerse una camiseta que él le ofreció. Cuando estaba en ropa interior, el futbolista apareció en el baño —siempre según su versión— con el pene fuera de los pantalones; entonces le rogó que se lo tocara y lo besara "durante 30 segundos". Ella se negó y se rió porque creía que era una broma. "Entonces él empezó a tocarme y agarrarme y se puso sobre mí. Le empujé y seguí diciendo que no", relató Mayorga al diario Der Spiegel. Después se vistió y, cuando se iba a marchar de la habitación, él la agarró, le quitó la ropa interior y la violó analmente y sin preservativo. En un principio, Mayorga habría llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo por 375.000 dólares (unos 323.000 euros) con la condición de que ella nunca hablara del asunto. Sin embargo, y con la llegada del movimiento MeToo, la antes modelo ha decidido hablar y presentar una demanda contra el futbolista.