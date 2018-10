3

Fatimata tiene 15 años y con tan solo 13 fue madre por primera vez. Su marido tiene 21 años. Antes de quedarse embarazada y de casarse le encantaba jugar al fútbol. “Mi familia me dijo que no podía seguir pagándome la escuela y me echaron de casa”, cuenta esta adolescente, que participa en el programa El derecho a ser niña de Save the Children