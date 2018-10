Álex Lequio se vuelca en un evento solidario contra el cáncer tras regresar a Madrid

La semana pasada Álex Lequio Obregón volvía a su hogar en Madrid después de seis meses de estancia en Estados Unidos siguiendo un tratamiento para combatir el raro cáncer que padece, que es el único detalle que han facilitado sobre la enfermedad. Una dura etapa en la que le ha acompañado en todo momento su madre, la actriz Ana Obregón.

Lequio, que ha creado dos empresas propias –la consultora de marketing digital Polar Marketing y Gin Oro, una firma de ginebra que él mismo ha promocionado en distintas ocasiones– está volcado en su regreso a España en un evento solidario relacionado con la lucha contra el cáncer que se celebrará en diciembre. Ha sido precisamente su madre, Ana Obregón, quien ha dado detalles sobre el tema en la entrevista que ha concedido a la revista ¡Hola! explicando cómo han sido estos seis meses de enfermedad y tratamiento.

La acción que apoya Álex Lequio se centrará en la Fundación Caico, una entidad que lucha contra el cáncer infantil y que entre otros objetivos ofrece ayudas socioeconómicas a familias con niños enfermos de cáncer. El joven, que continúa su tratamiento en España, está organizando un evento solidario que se realizará en el centro comercial Zielo, situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, al que según explicó Ana Obregón “asistirán numerosas celebrities para vender ropa suya”. Toda la recaudación se destinará a ayudar a la lucha contra el cáncer infantil y será el propio Álex Lequio quien facilite los detalles a través de sus redes sociales en los próximos meses.

Más contento y algo más tranquilo desde que ha vuelto a su casa madrileña, el joven ha lanzado varios mensajes a sus más de 44.000 seguidores en Instragram. El primero, hace dos días, acompañaba una imagen suya frente al ordenador y con gorra: “Vuelta al trabajo entre actos. Mi cara ‘fotogénica’ y yo os decimos hola. Ánimo a todos los luchadores/as”.

El segundo iba acompañando una imagen de la portada de la revista en la que aparecía su madre contando su peripecia: “Sin palabras por todos los mensajes de apoyo que sigo recibiendo. Sé que os hubiera gustado que hiciera la entrevista del ¡Hola! con mi madre pero no es posible. Estoy aprovechando este ‘respiro’ del tratamiento para continuar con todos mis compromisos profesionales y la organización de la acción solidaria que hago todos los años, esta temporada con motivo de recaudación de fondos para ayudar a pacientes y familias en su lucha contra el cáncer. Lo siento. Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre en la entrevista. Tal y como ha dicho mi madre en la entrevista, es muy duro y todavía no estamos preparados. Prometo hacer todo lo posible por estar recuperado para el día del evento solidario. Ánimo luchadores/as. Gracias, gracias y mil veces gracias por todo vuestro apoyo”.

El joven se ha dedicado desde su regreso a descansar, recuperar lentamente su ritmo de trabajo y también ha hecho alguna salida conduciendo su propio coche para jugar al golf, un deporte al que es aficionado desde hace tiempo. Por su parte, su madre, se vio ayer obligada a pedir por redes sociales que los paparazis dejen tranquilo a su hijo para que pueda seguir su tratamiento en España con tranquilidad: “Solo pido que dejen de perseguir a mi hijo los 10 coches de agencias que lleva pegados desde que llegamos y le dejen seguir el tratamiento en España con la tranquilidad que se merece y necesita para su recuperación. Tu fortaleza @alessandrolequiojr me hace fuerte. Me estás dando cada día una lección de vida. Ganaremos”.