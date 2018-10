Álex Lequio ha regresado a España

Quince días después de anunciar a través de su cuenta de Instagram que se trasladaba a Nueva Jersey para comenzar una nueva fase en su tratamiento contra el cáncer, Álex Lequio ha vuelto a España. Una buena noticia para el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ya que el pasado julio los médicos no le permitieron viajar por su delicada situación. Según las imágenes que publica ahora la revista ¡Qué me dices!, Álex y su madre llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid el pasado jueves, sonrientes y con muy buen aspecto, pues ha recuperado el pelo y ya vuelve a lucir barba. Vestidos con vaqueros, jersey, zapatillas y gorra, madre e hijo mostraron su alegría de regresar a España y no dudaron en posar para las fotos que le pidieron algunos de los trabajadores del aeropuerto.

Desde que el pasado abril se conociera la noticia de su enfermedad, el hijo de Ana Obregón, de 26 años, se ha estado tratando en Nueva York. El pasado 15 de septiembre él mismo celebraba en sus redes sociales que comenzaba ya la última etapa del tratamiento y, para ello, se trasladaba a Nueva Jersey. “Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento”, escribía entonces Álex junto a una fotografía en la que aparece junto a su madre, que no se ha separado de él en todo el proceso.

Igual hacía la actriz de Yo soy Ana que, además de agradecer el apoyo y cariño de todos, se mostraba orgullosa de ser su madre. “Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre", escribía entonces Obregón también en su cuenta de Instagram.

Alessandro Lequio y Ana Obregón mantienen una excelente relación y siempre se han mostrado muy unidos cuando se ha tratado de afrontar asuntos relacionados con Álex. Fue el padre del joven quien por primera vez puso nombre a la enfermedad de su hijo. Fue en julio cuando los médicos le impidieron viajar unos días a España. "Tenía intención de venir unos días, pero se lo desaconsejaron por completo", señaló. Por entonces Álex estaba siendo tratado en Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Tanto los padres como el propio Álex han llevado el asunto de su enfermedad con gran discreción y han sido contadas las ocasiones en las que alguno de los tres se han pronunciado al respecto, utilizando especialmente las redes sociales para agradecer el apoyo recibido e informando de la evolución. Por el momento ninguno de los tres ha hablado sobre la vuelta de Álex a España, por lo que se desconoce si el joven tendrá que volver a Estados Unidos para continuar con el tratamiento en el centro de Nueva Jersey o si permanecerá aquí por una larga temporada.