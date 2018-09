Me sorprende enormemente que se hable de que el partido socialista si quiere bajar el impuesto impositivo a las eléctricas y a la banca tenga que buscar la misma cantidad de dinero para poder mantener el déficit al que nos hemos comprometido y todo el mundo se vuelva loco lanzando ideas sobre de dónde puede salir ese dinero. Me sorprende que ningún político ni ningún medio de comunicación exponga una fuente de ingresos muy importante: cobrar el IBI a la Iglesia por sus edificios. Sí, mi ideología sobre la creación del mundo es el evolucionismo, y me pagaré mis clases científicas para aprender más sobre él. ¿Por qué los católicos no se pagan su ideología?

María José Lucio

Barcelona

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.