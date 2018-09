Olivia Newton-John cumple 70 años

La cantante y actriz Olivia Newton-John, protagonista de película musical Grease, cumple este miércoles 70 años en medio de una lucha contra el cáncer, enfermedad que sufre por tercera vez desde que hace 26 años le fue diagnosticado un tumor de mama.

Newton-John, nacida en Cambridge (Reino Unido) en 1948 aunque de nacionalidad australiana, vive apaciblemente en su rancho en California, junto a su esposo John Easterling, con quien se casó primero secretamente en Perú hace diez años, pero sigue activa. La intérprete publicó recientemente su libro de memorias Don't Stop Believin' (No dejes de creer), y este mes apareció en una caminata anual en la ciudad australiana de Melbourne, en donde pasó su niñez, con el objetivo de recaudar fondos para un centro de investigación del cáncer que lleva su nombre.

La actriz, que encarnó en 1978 a la inocente adolescente australiana Sandy Olsson junto a John Travolta en Grease, desveló entonces su lucha contra su tercer cáncer.

El tumor se lo detectaron en 2017 en la parte baja de la columna, cinco años después de que le diagnosticaran otro cáncer en su hombro derecho en un examen médico tras un leve accidente de tráfico. En 1992, Newton-John sufrió su primer tumor maligno, que le atacó los pechos y resultó en una mastectomía parcial y una cirugía de reconstrucción.

La rubia cantante dijo este mes al canal australiano Seven Network que ingiere "muchas yerbas y suplementos", además de hacer "mucha meditación" porque considera importante ocuparse del bienestar de "todo el ser". "Soy muy afortunada. Me he casado con un increíble hombre experto en plantas medicinales", comentó recientemente Newton-John, quien afronta su "misión", como prefiere llamar a su condición médica, con radioterapia, aceite de cannabis y una dieta sin azúcar.

Olivia Newton-John en 2016. AP

Casi tres décadas después, la también protagonista del musical Xanadu (1980), aboga por tratamientos naturales para ayudar a los pacientes con cáncer e incluso confió en que Australia adopte las mismas leyes que en California para permitir el uso de la marihuana. "Mi sueño es que en Australia pronto esté disponible para todos los pacientes de cáncer", manifestó la intérprete.

El cáncer ha sido una constante en su vida personal y familiar, ya que su padre, Brin, murió de cáncer de hígado en 1992 y su hermana Rona de un tumor en el cerebro hace cinco años.

Su compromiso contra esta enfermedad le ha llevado a participar en campañas como una caminata de tres semanas en 2008 por la Gran Muralla de China para recaudar fondos para los tratamientos, al tiempo que también ha sido activista a favor de los delfines y por la salud de los niños.

A sus dramas personales se unen la desaparición de su excompañero sentimental Patrick McDermott, de quien se dice fingió su muerte en 2005, mientras que Chloe, su única hija, fruto de su unión con Matt Lattanzi, ha padecido anorexia y drogadicción.

Newton-John comenzó su carrera a principios de la década de 1970, años en los que logró ocupar el cuarto puesto del festival de Eurovisión en representación de Reino Unido. Sin embargo, se consagró al protagonizar Grease. En su carrera musical ha vendido más de cien millones de álbumes, ha ganado varios premios y ocupa el puesto 20 de la lista Billboard de los mejores artistas de todos los tiempos.