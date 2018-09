José Antonio Esteve durante la entrevista. RAFA GASSÓ | EPV

En las diez ediciones de Operación Triunfo nunca antes alguien había declinado entrar en la Academia, hasta que llego José Antonio Esteve. Este médico de 26 años se encuentra ahora haciendo la residencia de cirugía general en un hospital de Valencia y ha hecho historia en OT. “No le he dicho que no a Operación Triunfo, le he dicho que sí a la medicina", dice sin dudar Esteve. No se plantea volver a presentarse. Para él, está claro que todo el esfuerzo y horas que ha invertido en su carrera como sanitario "pesa más al final", pero jamás cambiaría la experiencia.