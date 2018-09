Sean Penn dice que el espíritu de gran parte del #MeToo “es dividir a hombres y mujeres”

El actor, escritor y director estadounidense Sean Penn, de 58 años, ha dicho este lunes en The Today Show, en la cadena NBC, que el espíritu de gran parte del movimiento #MeToo, que nació tras los escándalos sexuales en torno al productor de Hollywood Harvey Weinstein, "divide a hombres y mujeres". "Es demasiado blanco o negro", ha dicho el intérprete en una entrevista durante la promoción de The First, la serie que protagoniza con Natascha McElhone, de 48 años.

El intérprete, que ganó el Oscar en dos ocasiones, ha negado en la entrevista que el movimiento #MeToo, al que miles de mujeres de todo el mundo se unieron para denunciar acusaciones de abuso y acoso sexual, haya inspirado la serie The First, producida por Hulu y el canal británico Channel 4. La ficción, que narra la historia de dos astronautas —los primeros en llegar a Marte— y fue estrenada este domingo en EE UU, cuenta con una serie de personajes femeninos con mucho peso: tres astronautas y la presidenta de EE UU.

Preguntado por si esta gran presencia femenina tenía que ver con el movimiento #MeToo, Penn dijo que "le gustaría pensar que no": "Me gustaría pensar que está influenciado por las cosas que se están desarrollando en términos de empoderamiento de las mujeres". "Es difícil llamar a algo un movimiento cuando en realidad son una serie de acusaciones individuales, algunas de ellas infundadas", dijo el actor en referencia al #MeToo, y añadió: "El espíritu de la mayor parte del movimiento es dividir a hombres y mujeres".

En ese momento, McElhone le dice a Penn que discrepa: "Las mujeres diríamos que [el #MeToo] está uniendo a las mujeres". Pero el intérprete continúa criticando el movimiento: "Desconfío de algo que se llena de estridencia y rabia y sin matices. E incluso cuando se intenta matizar algo, el matiz en sí mismo es atacado". "Creo que [el #MeToo] es demasiado blanco o negro", dice, y añade: "En la mayoría de las cosas importantes, es bueno bajar la velocidad".