Lily Allen desvela un abuso sexual y la relación que mantuvo con Liam Gallagher

Lily Allen ha ofrecido en una entrevista de promoción de su libro, My Thoughts Exactly, detalles del abuso sexual del que fue objeto por parte de un ejecutivo de la industria musical, del que no desvela su nombre. Estas declaraciones las ha hecho la intérprete de Trigger Bang en una entrevista en The Guardian Weekend Magazine. En ellas dice, entre otras cosas, que en la industria discográfica "abundan los abusos sexuales". La cantante había tocado el tema en otras ocasiones, pero donde ofrece más detalles es en su autobiografía.

Allen conoció a este ejecutivo en 2015, después de su divorcio de Sam Cooper. Según su relato, el hombre se ofreció a ayudarla a combatir su adicción al alcohol, pero en lugar de eso la emborrachó con tequila. Al día siguiente, cuando despertó el estaba tratando de tener sexo con ella en un hotel. "Me desperté a las 5 de la mañana porque sentí a alguien junto a mí presionando su cuerpo desnudo contra mi espalda. Yo también estaba desnuda. Podía sentir a alguien tratando de poner su pene en mi vagina y pegarme en el trasero como si fuera un stripper en un club. Me alejé lo más rápido que pude y salté de la cama, encontré mi ropa rápidamente". Allen ha querido desvelar el nombre del ejecutivo, pero los editores se lo han prohibido.

El diario The Sun, por su parte, ha tenido acceso al segundo capítulo de libro de la artista, que se centra en la aventura que mantuvo con el cantante Liam Gallagher en 2009. Los dos músicos coincidieron en un avión camino a Japón para el Fuji Rock Festival y en seguida congeniaron mientras bebían, lo que rápidamente generó un encuentro sexual en pleno vuelo. "Liam y yo terminamos juntos en el baño haciendo algo que él no debería estar haciendo, y no me refiero a consumir drogas. Después terminamos en uno de esos asientos reclinables", recuerda Allen.

Su encuentro no terminó ahí, ya que tras aterrizar, el entonces vocalista de Oasis la invitó a su hotel y ella aceptó. Sin embargo, un día después de esos encuentros, Liam le suplicó que no hablara con nadie de lo ocurrido porque estaba casado con la cantante de All Saints, Nicole Appleton. La situación se complicó cuando medio año más tarde Appleton descubrió la verdad y Liam le pidió a Lily que mintiera a su esposa. Gallagher se puso en contacto con ella para suplicarle que no contase nada. "Seis meses más tarde estaba en el coche con mi chófer y sonó el teléfono. Era Liam. Su voz sonaba terrible, como si se hubiera pasado toda la noche despierto. Me dijo: 'Necesito que hables con Nic para decirle que es todo una sarta de mentiras", cuenta la cantante, algo que accedió a hacer de muy mala gana.

El próximo 20 de septiembre será el lanzamiento oficial del libro de la artista y varios familiares y compañeros de la industria están inquietos por lo que la cantante haya podido escribir de ellos. Su padre, el actor Keith Allen, ha expresado su preocupación en los últimos días. "‘Es difícil, va a ser muy difícil. Para ella el abandono de la familia es algo muy importante", dice el comediante, quien se separó de la madre de la cantante cuando ella apenas tenía cuatro años.

Si bien la artista siempre fue conocida por reflejar su vida personal a través de sus canciones y por decir lo que piensa, este libro no para de traer sorpresas. La primera fue desvelar que había pagado a mujeres para acostarse con ellas. "Dormí con acompañantes mujeres cuando estaba de gira porque estaba perdida y sola y buscaba algo", dijo en un primer adelanto.