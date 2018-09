El renacer de Bustamante

“¿Tormenta? Yo no he visto la tormenta en mí. He visto la tormenta foránea, porque cuando no se dan noticias se especula demasiado. De ahí mi tensión con algunos medios”. A punto de lanzar un nuevo disco, que califica de “urbano, moderno y muy bailable”, el cantante David Bustamante se acomoda en una terraza de Ámsterdam. Ha convocado a la prensa, en su mayoría del corazón, para hacer un recuento de los dos últimos años. Una etapa marcada por su divorcio de la actriz Paula Echevarría, por un cierto silencio profesional compensado por las giras de este verano, “con llenos totales”, y también por lo que califica de prisas. De urgencia, incluso, “en especial por parte de algunas televisiones, por buscarme una nueva pareja, hasta el punto de no dejar que rehaga mi vida: las espantáis”, dice, para declarar a continuación, “estoy soltero”.

Bustamante asegura que vive “un momento muy dulce, después de que, como en todas las carreras, haya tenido altos y bajos, y ciertos medios solo enseñaran lo que podía perjudicarme”. Se ha subrayado, por ejemplo, “que en un concierto me lanzaron dos piedras, pero no se dice que he cantado estos días en estadios para 30.000 personas”. Viajó a principios de septiembre a la capital holandesa con motivo de la presentación del nuevo modelo de coche Jaguar eléctrico, I-Pace, marca de la que es embajador, y aprovechó la cita para ajustar cuentas en el sentido menos beligerante del término. Está acostumbrado a los medios desde 2001, cuando logró la tercera plaza en la primera edición de Operación Triunfo, y sabe que los necesita. Por eso ha llegado a la conclusión de que “no hay mejor forma de demostrar que hay camino, que cuando se va andando”. La paráfrasis machadiana suena espontánea, aunque para explicar su lucha por demostrar que sigue siendo él mismo, recurre a una imagen deportiva. “Siento que tengo que subir [la cima ciclista] del Tourmalet continuamente”. Cuando habla de la mayor ilusión de su vida, no necesita comparaciones. “Es Daniella”, de 10 años, la hija que tuvo con Paula Echevarría.

Con más de dos millones de discos vendidos, reconoce que no confirmó su divorcio “hasta que lo tuve claro”. Necesitó tiempo para tomar dicha decisión, “pero eso de que hemos tardado dos años en decirlo es relativo”. “Opté por seguir con mi vida, y cuando ves que estás cómodo, entonces se decide hacerlo oficial. Pero nadie me ha echado de mi casa”. David y Paula se casaron en julio de 2006 en la basílica de Covadonga, en Asturias, y el cantante evita pronunciarse sobre la nueva pareja de su exesposa, Miguel Torres, futbolista del Málaga. Eran amigos y los tres protagonizaron en 2010 el videoclip de su canción A contracorriente. Lo sucedido “tiene todos los condimentos para ser muy morboso, pero me da igual, porque lo que quiero es que la madre de mi hija sea feliz. Si no, la niña no podría serlo. Por qué iba a haber rencor”, pregunta, para luego deslizar una supuesta pista sobre su vida privada. “¿Quién te dice que yo no estaba viviendo entonces una relación? Lo que pasa es que solo lo grito a los cuatro vientos cuando estoy seguro”. Algo que no ha ocurrido, “por más que algunos medios lo intenten” con Yana Olina, la bailarina de origen ruso con la que ha ganado el concurso ´Bailando con las estrellas´.

El cantante David Bustamante con Yana Olina por las calles de Madrid GTRES

Cuando habla de Yana todo son cumplidos, y también evasivas. “Es maravillosa, y si nos han visto por la calle besándonos, es porque soy muy cariñoso”, apunta, removiéndose en su asiento. “Pero volvemos a lo de antes. Se ponen demasiado pronto nombre a las cosas. Entiendo que forme parte del juego cuando no se genera noticia. Pero hablar de una ´una nueva ilusión´, vamos, vaya expresión”, remacha. Es mucho más directo casi al final, cuando admite que estar solo le ha servido para conocerse mejor. “Los artistas que empezamos muy jóvenes y generamos dinero vivimos en una burbuja, y al final no sabes ni viajar solo. Es difícil mantener los pies en el suelo, y creo que he sabido crecer y encontrarme a mí mismo”. Un aviso para la nueva generación de cantantes de Operación Triunfo, por los que siente cariño personal “Me gusta mucho su carácter y talento. Merecen el éxito que tienen”, asegura. Y como Daniella es lo más importante, en la despedida formula este deseo: “Solo hay una vida y quiero ser feliz, pero sobre todo, no hacer infeliz a nadie”.