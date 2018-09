Un coche es arrastrado por la fuerza del agua en Cebolla (Toledo). ATLAS

En Cebolla, en la provincia de Toledo, sus vecinos se preguntan cómo es posible que no haya habido muertos. Una riada histórica, según sus habitantes, que ha inundado el consultorio médico, la farmacia y muchas casas, dejando aislados a los vecinos. Se han vivido escenas de auténtica angustia. En el vídeo se observa como una mujer aferrada a la verja de la ventana consiguió gracias a su aguante no ser engullida por la riada de barro y lodo, que arrastró todo lo que se interpuso en su camino. Una inundación histórica en plenas fiestas patronales que los vecinos no van a olvidar.