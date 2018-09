El rey de Marruecos aparece con un reloj con 1.075 diamantes

Un reloj en la muñeca del rey Mohamed VI ha despertado el interés de varios medios marroquíes, como los sitios digitales Yabiladi y Le Desk que se han hecho eco de la foto difundida por la cuenta de Instagram Insane Luxury Life. La cuenta no especifica el momento ni el lugar en que fue tomada la imagen. Pero se ofrecen todo tipo de detalles sobre el precio del reloj y la no menos importante pulsera le que acompaña.

En realidad, no parece un simple reloj sino una joya portentosa. Forma parte de la codiciada colección Nautilus, de la marca suiza Patek Philippe. Nautilus fue creada en 1976 por el diseñador suizo Gérald Genta. Desde entonces, su modelo no ha dejado de atraer a ricos y famosos. Un Nautilus era, por ejemplo, el reloj que lucía en la famosa foto junto a Neymar que difundió él mismo en Twitter y donde decía: “Se queda”. El de Piqué es un modelo 5980R valorado en 54.497 euros. Pero hay Nautilus y Nautilus. El de Mohamed VI, hecho a base de oro blanco de 1.075 diamantes incrustados, podría llamar la atención desde varios metros de distancia incluso ante alguien que no sepa nada de relojes. La pulsera, repleta de piedras preciosas, lo hace bien reconocible.

El reloj está valorado, según la citada cuenta de Instagram, en 1.200.000 dólares, o sea, un millón de euros. Este diario no ha conseguido contactar con la compañía suiza para averiguar el precio real del objeto en cuestión. Sin embargo, un internauta marroquí señala que el pasado mayo la casa de subastas Christie’s lo vendió por 612.500 francos suizos (543.588 euros), aunque la estimación inicial se situaba entre medio millón y un millón de francos suizos.

El rey, que se encuentra de vacaciones en las islas Seychelles, nunca suele comentar nada concerniente a su vida privada. Sin embargo, suele permitir la difusión de fotos suyas durante sus frecuentes viajes en el extranjero. En Marruecos son pocos los medios que han reproducido la foto del reloj, aunque en las redes sociales sí que se han registrado críticas sobre el elevado coste de la joya.

Mohamed VI ya mostró su generosidad en materia de relojes y joyas en 2016, cuando decenas de dignatarios ofrecieron a Barak Obama un regalo con ocasión de su último año como presidente de Estados Unidos. Mientras el rey Felipe VI le envió una edición en inglés de El Quijote, Mariano Rajoy le regalaba un jamón, el presidente argentino, Mauricio Macri, le mandó dos camisetas de la selección argentina de fútbol firmadas por Lionel Messi y una bicicleta eléctrica, Mohamed VI resultó el que aportó los obsequios más caros, con un broche de oro en forma de flor decorado con diamantes y rubíes, un par de pendientes de plata y diamantes y otro par de oro y diamantes, además de un reloj con diamantes y esmeraldas incrustados. El Registro Federal de Estados Unidos valoró entonces los cuatro artículos en 101.200 dólares (87.536 euros). Las joyas de Mohamed VI fueron trasladadas a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), que es el destino frecuente de los regalos que se reciben en la Casa Blanca procedente de otros dignatarios.

Por cierto: una pregunta que se planteaba un internauta marroquí en las redes sociales es si el reloj Patek Philippe Nautilus lo compró Mohamed VI o se lo regalaron.